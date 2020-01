Santa Fe firma este martes el acuerdo para implementar la tarjeta Alimentar

El gobernador Omar Perotti firmará este martes el acuerdo para la implementación de la tarjeta Alimentar en la provincia de Santa Fe, en el marco del Plan Nacional Integral "Argentina contra el Hambre".El acto contará con la presencia del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo que estará en Rosario para la rúbrica del acuerdo.El acto se desarrollará este martes a las 10.30 en el salón Rodolfo Walsh de la sede del Gobierno provincial en Rosario, Santa Fe 1950.Una vez implementado el programa en cada provincia, la tarjeta se cargará el tercer viernes de cada mes con 4.000 o 6.000 pesos, dependiendo de si el titular tiene uno o más hijos.La entrega de las tarjetas estará a cargo del Ansés, que notificará a sus titulares cuándo pueden retirarlo por el banco que se determine en cada provincia.La tarjeta no se tramita en ningún lado y, por lo tanto, ninguna persona u organización social está autorizada a oficiar de intermediario en la obtención del plástico.Las notificaciones de Ansés para retirar la tarjeta se realizará vía telefónica o por SMS, al número registrado en la base de Ansés.Si bien la tarjeta tienen las mismas funciones que una tarjeta de débito, no sirve para extraer dinero en efectivo y que solo puede usarse para la compra de alimentos, excluyendo a las bebidas alcohólicas.La tarjeta no suplantará a ninguna de las políticas vigentes, ni reemplaza la Asignación Universal por Hijo, sino que "es una política de complemento integral alimentario".