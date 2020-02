Ale Bucci Racing arranca con tres

Desde Villa Gobernador Gálvez arranca una nueva temporada de Turismo Nacional Clase 2 para el equipo Ale Bucci Racing, que alistará tres unidades en la primera fecha, con Nicolás Posco, Gabriel Scordia y la nueva cara: Maximiliano Bestani. Bahía Blanca será el escenario de apertura.



Además de tener un nuevo piloto como es el tucumano Bestani sobre un Ford Fiesta, se estrenará el primer Fiat Argo en manos de Scordia, tal como se preveía. Ambos tienen ilusiones de pelear bien arriba, y a ellos se le sumó el campeón 2018, Nicolás Posco, quien hará una temporada más con el auto más laureado del equipo, el primer Ford Fiesta de la estructura.



Luego de tener bien listos los autos, sumado a la prueba hecha por Maxi días atrás en La Plata, durante el martes previo se llevaron adelante ensayos en el banco de rodillos propio antes de cargar los autos y estar el jueves en el autódromo de bahiense, ya que habrá pruebas no oficiales.



La fecha de apertura será este fin de semana en la reinauguración del autódromo de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires, trazado que no se visita desde el año 2010 y que al haber recibido diferentes obras, será una pista que pocos conocen y con asfalto renovado.



Cronograma:



Jueves: Pruebas no oficiales (10 a 11, 14 a 15 y 16.10 a 17.10).



Viernes: Entrenamientos (12.30 a 13 y 13.10 a 13.40) y 1ª Clasificación (17 a 17.50).



Sábado: 2ª Clasificación (10.50 a 11.40) y Series (15 y 15.30, a 6 vueltas).



Domingo: Final (12.20 a 20 vueltas o 35 minutos).











