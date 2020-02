Confirman que Alberto Fernández viene a Rosario el jueves, pero no Cristina





La senadora nacional santafesina María de los Ángeles Sacnun ratificó que el presidente estará en nuestra ciudad para el acto central en el Monumento. No así la vicepresidenta, que “estará abocada a tareas parlamentarias”, dijo.Desde Presidencia ya habían deslizado la semana pasada que el presidente Alberto Fernández estaría en Rosario para el acto en conmemoración de la bandera nacional, que se realizará este jueves 27 de febrero en el Monumento. Y este lunes, esa información fue confirmada por la senadora nacional santafesina, María de los Ángeles Sacnun, quien también adelantó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no vendrá a nuestra ciudad ya que se quedará en Buenos Aires “realizando tareas parlamentarias”.En diálogo con el programa La primera de la tarde (Radio 2), la senadora nacional justicialista por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun, aseguró que “está confirmada la presencia del presidente Alberto Fernández en Rosario este 27 de febrero”.“Es el año belgraniano, es un año muy importante, así que estaremos acompañando a Alberto Fernández en su llegada a Rosario”, amplió la legisladora nacional.Sacnun anticipó que “será un acto para toda la gente, por supuesto, en una fecha muy importante para todos y para honrar la figura de Manuel Belgrano, uno de los hombres más importantes de nuestra historia”.La semana pasada se rumoreó que el presidente podría llegar a Rosario acompañado de su vice Cristina Fernández de Kirchner. Pero la senadora lo descartó: “No, tengo entendido que la vicepresidenta Cristina Kirchner estará abocada toda la semana a actividades parlamentarias”, dijo.Por último, Sacnun anticipó que aprovecharán la presencia de Alberto Fernández en el Monumento para tratar el tema de las obras que no se terminaron en el edificio : “Siempre hemos puesto en agenda la necesidad de terminar las obras en el Monumentos; debemos poner otra vez en valor uno de los símbolos más importantes de nuestro país”, cerró la senadora.