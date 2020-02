Descargo del Senador Germán Giacomino

Villa Constitución, 5 de febrero de 2020

*Una ciudad, un departamento, una provincia y un país, únicamente salen adelante con el diálogo y el encuentro de los distintos actores sociales y políticos, trabajando todos juntos*









German Giacomino





Senador Provincial









En el marco de la visita programada del Ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna a la Empresa Acindar Arcerlor Mittal de la Ciudad de Villa Constitución el pasado martes 4 de febrero, como Senador del Departamento Constitución, recibo un llamado previo de una de sus asesoras informándome respecto a tal acontecimiento, dejando expresamente claro que el Sr. Ministro no deseaba contar con mi presencia en tal encuentro.Me veo totalmente sorprendido por esta situación, ya que en mis 8 años como Legislador he acompañado a los distintos Gobernadores, Ministros y funcionarios Provinciales y en todos los casos, haciendo extensiva la invitación a los distintos Intendentes y Presidentes comunales del Departamento Constitución, sin ningún tipo de distinción política partidaria.Sin dudas este tipo de actitudes constituye una falta de respeto y consideración, a quienes tenemos un amplio conocimiento respecto a la economía de toda nuestra región y más aún de la labor que desarrolla la Empresa Acindar Arcelor Mittal, con la cual mantengo desde hace más de 20 años una excelente relación política institucional, considerando y destacando su compromiso con la comunidad a través del deporte, educación, cultura y siendo el principal pulmón económico de la ciudad y la zona. Cabe destacar, que estos hechos no me perjudican en lo personal, sino de forma directa a la ciudadanía que represento, imposibilitando informar a la comunidad y sobre todo a la empresa sobre el desarrollo económico que la misma genera.Toda mi trayectoria en la función pública, da cuenta de un trabajo sustentado en la confluencia de ideas, más allá de los espacios partidarios que ocupamos, fortalecido a través del diálogo y las buenas costumbres. No somos funcionarios impuestos por un decreto, sino elegidos por el voto genuino del pueblo, una representación que debe ser respetada y valorada sobre todo por aquellos que se constituyen como nuestras autoridades. Es por eso, que me permito emitir estas palabas, a los fines de que este, solo sea un hecho aislado que no identifica el accionar del resto de las esferas del Gobierno Provincial, ya que indudablemente atenta contra el interés superior del ciudadano, que en definitiva es el fin último y más importante por quién debemos bregar desde nuestro lugar.