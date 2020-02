Docentes privados anticipan que el lunes no comenzarán las clases

"La propuesta es malísima, ni siquiera es seria", señaló Martín Lucero. (Alan Monzón/Rosario3)







"La propuesta es malísima, inexplicable, con problemas de coherencia interna. Ni siquiera es seria. Lo lamento por las familias, no va a pasar. Es una vergüenza. No podemos empezar las clases con un aumento del 7 o del 8 por ciento", dijo.



Consultado sobre el tono del rechazo a la oferta salarial, el gremialista dijo: "No nos casamos con nadie. No hubo ningún cambio. Los que ahora nos piden que hagamos paro son los mismos que antes nos descontaban los días. Antes decían que los paros eran malos, ahora dicen que son buenos", expresó en alusión de tuits publicados por ex funcionarios provinciales que integran el Frente Progresista Cívico y Social.













Fuente: rosario3.com

El secretario general de Sadop Rosario consideró que la oferta salarial de la provincia fue "malísima, la peor de los últimos ocho años", y adelantó que será rechazada en la votación de mociones que tendrá lugar este viernes por la noche.El secretario general de Sadop, Martín Lucero, adelantó que el próximo lunes no comenzarán las clases. Tildó la propuesta de suba salarial de "irrisoria, malísima" y enfatizó que fue "la peor de los últimos ocho años". "Lo lamento por las familias, pero es una vergüenza. Van a tener que mejorarla mucho", aseveró.Lucero, en diálogo con el programa A Diario (Radio 2), consideró que la oferta hecha por el gobierno provincial fue "irrisoria, mala, malísima. Es la peor propuesta de los últimos ocho años". Si bien falta la votación de las mociones, aseguró que el ofrecimiento "no va a pasar". "Las clases en Santa Fe empiezan con ofertas aceptadas. No va a pasar que esta oferta se acepte. No se puede saber cuántos días porque eso lo deciden los compañeros", manifestó.