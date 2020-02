Juani Canela correrá un Dodge de Las Toscas Racing desde este fin de semana

TC PISTA MOURASListo para debutar en TCPMJuani Canela correrá un Dodge de Las Toscas Racing desde este fin de semanaLa temporada 2020 trae novedades para Juan Ignacio Canela y será un cambio radical de categoría. Tal como mencionó en la pretemporada, la chance de sumarse al ambiente del Turismo Carretera era latente y se cristalizó dentro del TC Pista Mouras, que arrancará su temporada este fin de semana en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.Canela tiene gran experiencia en TS1800 Santafesino con un campeonato y en Turismo Nacional Clase 2, vehículos con tracción delantera. Ahora será el desafío de la tracción trasera y potentes motores de seis cilindros en línea y vehículos de gran peso. A su favor tiene que ya ha corrido en Top Race y las ideas básicas del tipo de motricidad ya las conoce. Para el rafaelino será una gran oportunidad, de la mano del reconocido equipo Las Toscas Racing.“Estoy ante una gran chance deportiva, gracias a Las Tocas Racing, a Walter Pérez su propietario, a Santiago, que son gente que parecen conformar un muy buen grupo humano. No se llega con los tiempos para probar entonces la idea es utilizar la primera carrera como prueba, para hermanarme con el auto, con la tracción trasera y con el equipo para saber cómo trabaja”, manifestó el rafaelino Juani Canela.Y completó: “Ojalá me adapte bien porque cuando tuve la oportunidad de correr en Top Race me adapté muy bien. Queremos que sea un buen fin de semana y que sea una competencia positiva. Gracias a todos los patrocinantes y a la gente del Turismo Nacional, a los equipos en los cuales estuve, y se me abrió esta oportunidad en la ACTC y quiero hacer la escuela para ver si se puede llegar al TC, que es lo que todo piloto desea”.Cronograma:Viernes: Entrenamientos (10 a 11.05 y 14.10 a 15.15).Sábado: 3º Entrenamiento (9.10 a 9.55), Clasificación (12 a 12.19) y Series (15.45 y 16.10 a 5 vueltas).Domingo: 12.50 a 16 vueltas o un máximo de 30 minutos.