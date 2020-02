LA ANMAT PROHIBIÓ LA COMERCIALIZACIÓN DE DOS RECONOCIDAS MARCAS DE GALLETITAS Y UN ACEITE DE OLIVA

Fuente: pergaminoverdad.com.ar

LA ANMAT PROHIBIÓ LA COMERCIALIZACIÓN DE DOS RECONOCIDAS MARCAS DE GALLETITAS Y UN ACEITE DE OLIVAEstas causaron una reacción alérgica en la boca de un niño.Hoy por la mañana, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) hizo pública la medida que prohibe la comercialización en todo el territorio nacional de un aceite de oliva y unas galletitas dulces.En primer lugar y Bajo la disposición 1001/2020, el organismo ordenó retirar del mercado las “Galletitas dulces con sabor a vainilla, Mini tapitas, marca Fachitas, RNPA Nº 02-511,680, elaborado por Saborísimo S.A., RNE Nº 02- 031.038”. Esta medida se debe a que en su rótulo la declaración de alérgenos “puede contener leche, huevo, maní y soja” no está.En el comunicado, la ANMAT señaló que recibió una denuncia de que este alimento “había causado una reacción alérgica en la boca a un niño de dos años luego de su ingesta”, siendo que el menor no podía consumir ninguno de los cuatro ingredientes antes mencionados.En segunda instancia, la ANMAT también prohibió “la comercialización en todo el territorio nacional del producto ‘Galletitas dulces con sabor a vainilla, Mini tapitas para alfajores, marca Día, RNPA Nº 02-533434, RPE Nº 02-031.038’”, que no tengan la mencionada advertencia.Por último, bajo la disposición 1006/2019, la ANMAT prohibió la venta y consumo del “Aceite de oliva virgen extra”, marca La Tosca, elaborado por RNE N° 03-000323. Este producto está falsamente rotulado: no tiene registros de establecimiento ni de producto y consigna registros sanitarios inexistentes, por lo cual se comercializa al margen de la ley.