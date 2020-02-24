LDDS 2020 - DIVISIONES MAYORES - 2° FECHA - TORNEO APERTURA

febrero 24, 2020
LDDS 2020 - DIVISIONES MAYORES - 2° FECHA - TORNEO APERTURA
CARRERAS AC (0)-(1) SPORTING CS
1° DIVISION... SUSPENDIDO A LAS 3' ST... LA CONTINUIDAD DEL ENCUENTRO SE JUEGA EL MIERCOLES 26/02 A LAS 21:00 HS (2 TIEMPOS DE 21 MINUTOS CADA UNO)
FIRMAT FBC vs SPORTIVO BOMBAL
MIERCOLES 26/02
20:00 HS (2° DIVISIÓN)
22:00 HS (1° DIVISIÓN)
No hay ninguna descripción de la foto disponible.
No hay ninguna descripción de la foto disponible.
No hay ninguna descripción de la foto disponible.
No hay ninguna descripción de la foto disponible.
No hay ninguna descripción de la foto disponible.
No hay ninguna descripción de la foto disponible.

Fuente: 
Tags

Publicar un comentario

0 Comentarios