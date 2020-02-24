LDDS 2020 - DIVISIONES MAYORES - 2° FECHA - TORNEO APERTURA
CARRERAS AC (0)-(1) SPORTING CS
1° DIVISION... SUSPENDIDO A LAS 3' ST... LA CONTINUIDAD DEL ENCUENTRO SE JUEGA EL MIERCOLES 26/02 A LAS 21:00 HS (2 TIEMPOS DE 21 MINUTOS CADA UNO)
1° DIVISION... SUSPENDIDO A LAS 3' ST... LA CONTINUIDAD DEL ENCUENTRO SE JUEGA EL MIERCOLES 26/02 A LAS 21:00 HS (2 TIEMPOS DE 21 MINUTOS CADA UNO)
FIRMAT FBC vs SPORTIVO BOMBAL
MIERCOLES 26/02
20:00 HS (2° DIVISIÓN)
22:00 HS (1° DIVISIÓN)
MIERCOLES 26/02
20:00 HS (2° DIVISIÓN)
22:00 HS (1° DIVISIÓN)
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