Perotti a los docentes: “No podemos ofrecer algo que no vamos a poder cumplir”





Perotti dispuesto a dialogar con los maestros salió en defensa de la oferta salarial. (Alan Monzón / Rosario3)













El gobernador confió en llegar a un acuerdo con los maestros para que las clases empiecen el lunes. “Todos tenemos que comprender la realidad”, consideró a pesar del malestar que expresó el sector.El gobernador defendió la propuesta salarial alcanzada ayer a los maestros santafesinos quienes debatían si empezar o no las clases en rechazo a la misma. Según los sindicalistas, el aumento propuesto es del "3 por ciento sobre el valor índice", lo que según ellos implica una subade cerca de dos mil pesos. Más las sumas fijas que se agregan, la suba rondaría el 8%. "Está muy por debajo de nuestras expectativas ", dijeron los representantes de Amsafé y Sadop este jueves al tomar contacto con la oferta."Tenemos que presentar algo posible, algo viable, no podemos ofrecer algo que no vamos a poder cumplir dentro de los meses. Ojalá nos podamos poner de acuerdo" manifestó este viernes Omar Perotti en diálogo con Radiópolis (Radio 2). “Estamos preparados para un diálogo permanente con los docentes. Todos tenemos que comprender la realidad. Entendemos que la propuesta marca el momento de la provincia pero tiende a una mejora", observó.“Sabemos que cualquier cifra frente al deterioro puede parecer hasta menor frente al esfuerzo que significa tratar de mejorar ante la caída de los recursos tenemos que tener seriedad”, remarcó.