Adelquis Ávila estuvo a punto de no correr pero fue a San Jorge y se quedó con el tercer puesto en Turismo Agrupado Clase 2

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASSubió al podio en una dura carreraAdelquis Ávila estuvo a punto de no correr pero fue a San Jorge y se quedó con el tercer puesto en Turismo Agrupado Clase 2Adelquis Ávila obtuvo un tercer puesto muy valioso en San Jorge, abriendo la temporada de Turismo Agrupado Clase 2. El joven de Arroyo Seco estuvo a punto de no ir a correr pero se llegó con lo justo y encima con un gran nivel.Durante las pruebas del sábado, Ávila supo estar adelante y perfilarse como candidato a la pole position. Luego en clasificación le dio validez a esas pretensiones, logrando el mejor tiempo y llevándose el primer punto en juego.El domingo, las cosas salieron bastante bien pero no se pudo mantener la vanguardia. En la serie llegó segundo, peleando mano a mano con Matías Vinciguerra en un duelo muy interesante. Y en la final, la lucha por la victoria fue entre tres, sumándose Matías Vitali. Por pocos centímetros Adelquis llegó tercero, pero fue un resultado fantástico para comenzar una temporada que tiene mucho por delante.“No íbamos a ir a correr pero decidimos a último momento ir. No sabíamos cómo iba a andar el auto pero nos dio una mano Leonel Giovacchini con la alineación y fuimos. Estar entre los cinco primeros hubiera sido un gran logro pero ya en las primeras tandas nos encontramos primeros con una buena diferencia. Sabíamos que teníamos el elemento para ir a pelear la carrera”, relató Ávila sobre la previa a la acción principal.Y completó: “El domingo nos quedó el 128 con un poco de ida de trompa, pero creo que se debía más que nada al circuito. En la serie terminamos segundos que fue muy bueno, y luego la final fue muy luchada. Me cansé mucho arriba del auto por el calor, y terminamos en el puesto tres que no es nada malo para el campeonato, y más pensando en que si no hubiésemos ido a correr no tendríamos puntos”.Finalmente, agregó: “En la final veníamos con una goma que se venía pinchando y a la hora de frenar el auto se iba para cualquier lado. Nos pudimos mantener y subimos al podio. Agradezco a mi hermano Jeremías, a Julián Cicconi, a Karen mi novia, a mi viejo, mi vieja, a Fabio Fiornovelli, Leonel Giovaccini, a Franco Cipollone en la caja de velocidades, a Mauro Caballero por los amortiguadores y a todos los que nos dan una mano. Ahora trataremos de ir a San Nicolás por la victoria”.La próxima fecha será en el autódromo San Nicolás Ciudad, el fin de semana del 19 de abril.