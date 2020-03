Adrián Castagnani arrancará la temporada 2020 de Turismo Agrupado 1600 con nuevos colores y ganas de luchar por el título

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASPreparado para dar lo mejorAdrián Castagnani arrancará la temporada 2020 de Turismo Agrupado 1600 con nuevos colores y ganas de luchar por el títuloAdrián Castagnani será uno de los grandes candidatos a coronarse en 2020 dentro del Turismo Agrupado 1600, tras una temporada 2019 fantástica donde fue subcampeón a pesar de no poder largar todas las finales. El volante de Chabás continuará con un Renault Clio del Giacone Competición, motorizado por Raúl Fernández.Llevando el ‘2’ en los laterales, pretende ser el rival a vencer, pero sabe que nos será tarea fácil porque la divisional está muy competitiva y profesional. Adrián se preparó muy bien y quiere demostrar todo su potencial otra vez.El Clio lucirá nueva decoración, y estará llegando a San Jorge el viernes para los ensayos no oficiales, esperando por la actividad oficial del sábado y por supuesto el plato fuerte del domingo.“El objetivo principal de este año será mantenerse competitivo como el año pasado, que desde el principio anduvimos muy bien y no nos acompañó la suerte. Lo principal es mantenerse adelante y sumando la mayor cantidad de puntos para llegar a final de año con posibilidades de campeonato y mejorar el número. Pero insisto, lo principal es estar competitivos y no cometer errores. El campeonato considero que es una consecuencia de un muy buen año”, manifestó el piloto chabasense.Y respecto del Turismo Agrupado 1600, una categoría de mucho crecimiento y profesionalismo, Adrián aseguró: “Ojalá la categoría esté firme y siga bien, porque es lo que hace falta para el bien de todos, y esperemos nosotros también tener otro buen año en el Turismo Agrupado 1600”.Cronograma:Viernes: Pruebas Comunitarias (13.00)Sábado: Entrenamientos (11.00 y 12.50) y Clasificaciones (14.00 y 15.50).Domingo: Series (11.00 a 6 vueltas) y Final (14.50 a 16 vueltas).