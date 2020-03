Adrián Castagnani no la tuvo fácil pero pudo llevarse la victoria en la primera fecha del Turismo Agrupado 1600

La próxima fecha será el fin de semana del 19 de abril en el autódromo ‘San Nicolás Ciudad’.









CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASTriunfazo para iniciar el añoAdrián Castagnani no la tuvo fácil pero pudo llevarse la victoria en la primera fecha del Turismo Agrupado 1600El subcampeón Adrián Castagnani comenzó el 2020 de la mejor forma, llevándose el triunfo en la primera fecha del Turismo Agrupado 1600, en el autódromo ‘Parque de la Velocidad’ de San Jorge. El piloto de Chabás tuvo un duelo muy cerrado con Matías Quaglia, pero pudo derrotarlo en una competencia extenuante.Durante el sábado, a pesar de saber que tenía el potencial ganador, no pudo quedar adelante en ninguna tanda pero estuvo siempre muy cerca. Clasificó segundo detrás de Quaglia, el rival a vencer para este fin de semana. El domingo en la serie lo intentó, pero no pudo ganarla.Pero en la final fue otra la historia, porque a los pocos giros Adrián se la jugó antes de la curva del golf, por el lado interno estando a la par, y en el frenaje la fricción fue importante pero Castagnani se terminó quedando con la punta de la carrera, para no soltarla más. Fue un triunfo notable, muy trabajado y que reconforta porque se demostró que el nivel de finales de 2019 sigue vigente.Respecto de todo lo previo a la final, donde Adrián estuvo siempre segundo detalló: “Arrancamos la primera fecha con Matías Quaglia muy competitivo, y él dominó entrenamientos y clasificación, a pesar de que nosotros no habíamos podido dar una vuelta muy prolija. Todo el sábado estuvimos un poquito por detrás de él. En la serie lo salimos a buscar pero no concretamos el sobrepaso”.Y sobre la carrera final, manifestó: “Sabíamos que la final iba a ser dura por el calor y que había que apostar por el ritmo del auto, y ya en la segunda vuelta lo pude superar, y traté de hacer una diferencia tranquilizadora. Él después se me volvió a acercar y se me tiró por afuera en la recta larga, pero a partir de ahí pude hacer la diferencia final, que me terminó de cerrar el triunfo”.La maniobra de sobrepaso fue con roce incluido pero según el comisariato deportivo, fue todo lícito más allá de algún reclamo. Sobre ello, Castagnani explicó: “Creo que fue una maniobra limpia. Cuando llegamos a la curva del golf estábamos uno a la par del otro, y él estiró la frenada y se cerró un poquito cuando ya estaba el auto mío. A él se le cruzó el auto un poquito y lo esperé, pero yo seguía por la cuerda y ya salí por delante de él. Por eso la maniobra fue lícita y me deja tranquilo y contento a la vez”.Finalmente analizó: “Creo que era fundamental llegar con este ritmo, ganar la primera fecha no tranquiliza pero da más aliento porque el año pasado arrancamos con mucha mala suerte y ahora estamos más firmes. Hoy hizo mucho calor y si bien se sintió mucho, valió la pena”.Además, agregó: “Agradezco a todo el Giacone Competición, Raúl Fernández por los motores, Adrián Mattei por el carburador, Lucas Lorandini en los amortiguadores, a mi viejo, mi vieja, mi hermana y mi novia, y por supuesto a toda la Peña Los Miércoles y los sponsors que hacen esto posible en un año tan complicado para el país”.