Anuncian ingreso familiar de emergencia para trabajadores informales y monotributistas

Fuente: rosario3.com

Anuncian ingreso familiar de emergencia para trabajadores informales y monotributistasEl gobierno nacional apunta a paliar la situación de unos 3.600.000 de hogares cuya economía es de bajos ingresos y afectada por el aislamiento. Será un pago único de 10 mil pesos en abril. Los requisitos.El gobierno nacional anunció este domingo un ingreso familiar de emergencia de 10 mil pesos para los trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas.El anuncio estuvo a cargo del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, quien explicó que la medida apunta a paliar el efecto de la fuerte reducción de la economía que significa el aislamiento obligatorio dispuesto en el marco de la pandemia del coronavirus, en el país.“Esto ha dejado a mucha gente en situación de desesperación y tenemos que asegurarnos de que todos estén protegidos en esta situación de crisis”, afirmó el ministro y señaló los tres esquemas en los que se está avanzando en el mundo para amortiguar el impacto: transferencias directas de ingresos, la protección del trabajo y la extensión de los seguros de desempleo.“Argentina está yendo en esas tres dimensiones al mismo tiempo: seguro de desempleo, pago extra AUH, asignación por embarazo, refuerzo a los jubilados con haber mínimo y hoy anunciamos la creación de este ingreso familiar de emergencia para trabajadores independientes en situación de informalidad o monotributistas Clases A y B, entre 18 y 65 años”, explicó Guzmán.El ingreso consistirá en un pago único de 10 mil pesos, en el mes de abril, que podría repetirse si las circunstancias lo ameritan.La medida que beneficiará a aproximadamente 3.600.000 hogares en Argentina apunta a que el Estado nacional llegue a familias que hoy no están protegidas por tras prestaciones, es decir a trabajadores en vulnerabilidad.Por su parte, el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, precisó que el ingreso está destinado a “pequeños vendedores ambulantes, monotributistas y trabajadores informales de casas particulares, entre otros con mayor o menor grado de informalidad”.“El sistema es muy simple –dijo el ministro–, habrá una página para inscribirse on line, donde los trabajadores deberán cargar sus datos. Muchos de esos datos ya los tiene Ansés y sólo tendrán que completar los restantes. Tendrán un plazo de entre 10 y 15 días para la inscripción y podrán percibir el beneficio aunque no tengan cuenta bancaria”, aseguró Moroni.Los requisitosEntre las condiciones para poder acceder al ingreso familiar de emergencia figuran: ser argentino, nativo o naturalizado o residente legal con un mínimo dos años. Que no tenga otro ingreso, ni patrimonio importante, ni renta financiera. Ser un trabajador independiente que haya experimentado una pérdida grave como consecuencia de la emergencia sanitaria.El beneficio será compatible con la AUH, señaló el ministro.