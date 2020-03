Comienzan las clases en 15 provincias, pero no en Santa Fe

Fuente: rosario3.com

Los docentes estatales y privados de la provincia paran lunes y martes, disconformes con la propuesta salarial del gobierno de Perotti.Las clases no comenzarán este lunes en las escuelas públicas y en varias privadas de la provincia de Santa Fe. Los docentes nucleados en Amsafé y Sadop votaron por "abrumadora mayoría" el rechazo a la propuesta de aumento salarial extendida por el gobierno de Santa Fe y confirmaron un paro de 48 horas para lunes 2 y martes 3 de marzo. O sea que las clases comenzarán el miércoles 4.Así, los gremios de los docentes públicos y privados de la provincia anticiparon que las medidas de fuerza "continuarán" la semana siguiente si el gobierno no realiza un ofrecimiento superador.La Asamblea Provincial de Amsafé contó con la participación directa de más de 37 mil docentes, quienes rechazaron la propuesta salarial del ejecutivo provincial y un plan de lucha de 48 horas.Además de lo que ocurre en Santa Fe, hay otras seis provincias que todavía no alcanzaron acuerdo salarial con los docentes, por lo que este lunes no empezarán las clases con normalidad tampoco en Entre Ríos, Catamarca, Chubut, Jujuy, Neuquén y Santa Cruz.Este lunes sí inicia el ciclo lectivo en Buenos Aires, CABA, Córdoba, Salta, Formosa, Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, San Juan, San Luis, La Pampa, Río Negro y Tierra del Fuego.En tanto, en Mendoza las clases empezaron con normalidad el 26 de febrero. Esa fecha estaba previsto además que comiencen en Chubut, aunque el conflicto sindical lo impidió. En Misiones, por último, iniciarán el lunes 9 de marzo.