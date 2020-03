Coronavirus en Santa Fe: no reportaron nuevos casos confirmados y la cifra se mantiene en 64

El gobernador encabezó la conferencia de prensa este sábado. (Twitter / @GobSantaFe)

El gobierno provincial informó este sábado que desde el reporte sanitario brindado en la noche del viernes no se registraron nuevos casos confirmados de coronavirus. Por el momento, la cifra se sostiene en 64 positivos y 105 en estudio , cuyos resultados de los análisis se conocerán este sábado. El gobernador Omar Perotti afirmó que este mes regresaron 25.621 santafesinos del exterior, de los cuales 17.111 son los que deberían cumplir la cuarentena obligatoria.En conferencia de prensa desde la sede de Gobernación en la ciudad de Santa Fe, Perotti manifestó que en marzo volvieron 25.621 santafesinos del exterior. "De esos, 17.111 serían los que tienen que estar haciendo la cuarentena. Tenemos un mapa. Cada punto rojo es adónde volvieron", dijo el mandatario provincial mientras se exhibía en pantalla la bota santafesina con la información brindada.Además, la directora provincial de Epidemiología Carolina Cudós explicó que de los nuevos casos señalados este viernes por la noche, tres tenían antecedentes de viaje y los restantes seis contacto estrecho con una persona que regresó al país.La funcionaria provincial remarcó que de los 64 casos confirmados, el 80% son personas que regresaron del exterior; el 15% tuvieron contacto con viajeros; y al 5% restante no se les detectó un contacto. "Son los casos esperados", resaltó.Cudós añadió que este sábado se conocerán los resultados de los estudios hechos a un porcentaje de los 105 casos sospechosos.Por último, relató el caso de un paciente confirmado con coronavirus en Santa Fe que tuvo contacto durante tres horas con extranjeros en la Pagatonia abordo de un catamarán. "Remarcamos el aislamiento. A todos nos cuesta. Gracias al aislamiento la curva (de casos) no sube drásticamente. Son los casos esperados", finalizó.