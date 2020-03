Desde el viernes, suspenden colectivos de larga distancia y vuelos de cabotaje

La terminal quedará vacía el fin de semana largo. (Alan Monzón/Rosario3.com)





















Rosario: rosario3.com

La medida regirá hasta el miércoles de la semana que viene, para "desalentar los viajes de fin de semana largo". "Muchos argentinos no terminan de tomar conciencia", justificó el ministro de Transporte.En el marco de las medidas de prevención del coronavirus, el gobierno nacional anunció el levantamiento total de los servicios de colectivos de larga distancia, trenes y aviones de cabotaje, desde la 0 hora del viernes hasta la 0 hora del miércoles de la semana que viene. El transporte loca l y regional funcionará normalmenteLa idea es desalentar lo máximo posible los viajes del fin de semana largo por el feriado del 24 de marzo y el puente del 23. El ministro de Transporte, Mario Meoni, explicó que debieron tomar esta medida debido a que "muchos argentinos no entienden que la situación no está para tomarse vacaciones" sino para quedarse en casa.En ese sentido, dijo también que las agencias de seguridad vial trabajarán también muy exhaustivamente en el control de que se cumpla la medida y del movimiento de los autos particulares."Queremos desalentar los viaje del fin de semana largo. Muchos argentinos no tomaron conciencia aún", insistió el ministro.Que anunció además que se dispuso que los colectivos urbanos de la ciudad y el Gran Buenos Aires circulen solo con pasajeros sentados. Algo que, se espera, replique la Municipalidad de Rosario.