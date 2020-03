El Presidente Comunal de Cepeda Jose Giusepponi y su par de Albarellos Marcelo Paponi junto al Coordinador Luis Lupa realizaron fervientes gestiones en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.Allí en primer lugar fueron recibidos en Casa de Gobierno por el asesor del Jefe de Gabinete Santiago Cafiero el Profesor y ex intendente de Chivilcoy Anibal Pitelli. En una amena charla expusieron las problematicas de ambas localidades. Cabe recordar que Pitelli es del circulo intimo del Presidente Fernandez. Acto seguido se dirigieron al Ministerio del Interior alli los recibio Pablo Bermudez asesor del Subsecretario de Relaciones Municipales Pablo Tato Giles. Esta vez la charla rondo sobre los proyectos presentados y su continuidad. El dia despues la comitiva se dirigio al Ministerio de Desarrollo Social. Ños esperaba en la Direccion Nacional de Gestion y Asistencia Urgente el Director de la misma Gaston Lasalle ex Secretario de Gobierno de la Intendencia de Lomas de Zamora y parte del equipo de Gonzalo Calvo Secretario de Articulacion de la Politica Social. En este caso se trato la asistencia social a las localidades Cepeda, Albarellos y La Vanguardia. Luego de Desarrollo Social fue el turno del emblematico Ministerio de Obras Publicas ni menos emblematico fue el que nos recibio el Subsecretario Edgardo Depetri, ex concejal, ex diputado, ex intendente y dirigente kirchnerista. Temas varios entre ellos la continuidad de las obras de pavimento. Por último y finalizando la jornada antes de emprender el regreso nos reunimos con la Directora de las pensiones no contributivas Dra. Paula Martinez. Se reactivaron alli dos pensiones que estaban demoradas. Lo que sigue.....es otra historia...