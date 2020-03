Fuerte apelación para que los mayores de 60 años no salgan para nada de casa

Fuente: rosario3.com

La secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti enfatizó la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio tras la finalización del fin de semana largo. Hizo hincapié en los adultos mayores, quienes tienen "más riesgo de fallecer" por el Covid-19 al mantener contacto con la población activa, que es la que más casos positivos registró en el país.La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, remarcó a las personas que tienen más de 60 años que no salgan de sus casas tras el fin de semana largo, ya que "los que más se infectan son los jóvenes", quienes tienen mayores posibilidades de transmitir el coronavirus. Según precisó, casi en el 60 por ciento de los casos son hombres.En conferencia de prensa, los funcionarios de Salud brindaron el reporte matutino Nº 22 sobre la situación del coronavirus en Argentina. "Al día de la fecha hay 387 casos confirmados, de los cuales 247 tienen antecedentes de viaje; 84 de transmisión local comunitaria; un caso no tiene antecedentes de viaje ni contacto estrecho; 55 casos están en investigación epidemiológica en 18 provincias; 63 pacientes fueron dados da alta; y hay 6 fallecimientos", informó el subsecretario de Estrategias Sanitarias Alejandro Costa, aunque minutos después la cifra de muertos se elevó a siete Vizzotti dijo que finalizado el fin de semana largo es "muy importante" especificar quiénes son los casos positivos confirmados. De los 387, el 59,1% son hombres y 40,9% mujeres. "La mediana edad es en promedio los 44 años. Cuando dividimos por grupos de edad tenemos entre 0-14 años siete casos; entre 15 y 59 años 305 casos; y 71 casos en mayores de 60", indicó."Cuando nos preguntamos por qué todos nos tenemos que quedar en casa es porque los que más se infectan son los jóvenes, los activos, los que circulan por todos lados. Son quienes pueden transmitir a quienes tienen más riesgos de fallecer", enfatizó la funcionaria nacional.La secretaria de Acceso a la Salud explicó que "un contacto con alguien joven, por más que tenga una infección leve, que no sepa que está infectado, puede ser determinante para infectar y tener una complicación"."Tenemos que trabajar fuertemente para cumplir las recomendaciones para que no tengamos un aumento de circulación de personas que no sea esencial. Que se cumplan las normas. No aflojemos. A medida que pasa el tiempo es más pesado cumplir la cuarentena. Tengamos en mente cuál es el motivo del esfuerzo y el objetivo", concluyó Vizzotti.