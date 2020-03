Juani Canela tuvo una fecha enredada pero la sacó adelante con el Dodge de Las Toscas Racing, finalizando 14º

TC PISTA MOURASSumó buenos puntos en La PlataJuani Canela tuvo una fecha enredada pero la sacó adelante con el Dodge de Las Toscas Racing, finalizando 14ºJuan Ignacio Canela tuvo su segunda incursión en el TC Pista Mouras, con una difícil prueba en La Plata, el circuito laboratorio de la mayoría de los pilotos y equipos. El rafaelino fue de menor a mayor, aunque un par de errores en la final le privaron de terminar entre los diez primeros.Encontrando el auto junto al equipo Las Toscas Racing, fueron tanda a tanda mejorando para que la puesta a punto sea la idea en un trazado cuyas características son muy cambiantes. Canela dio todo en clasificación, y llegó a quedar duodécimo.Largando sexto en la serie no hubo ni avance ni retroceso, aunque estuvo muy cerca de quedarse con el quinto puesto. Para la final, con ganas de avanzar, en el arranque un despiste lo obigó a remontar desde el fondo, ubicándose 14º. Luego de un ingreso del auto de seguridad, otro despiste lo retrasó un poco pero a partir de allí y hasta el final volvió a quedar 14º, y de no ser por ello seguramente hubiese podido llegar entre los diez mejores.“Lamentablemente se me fue de cola en la primera vuelta, quedé último pero remonté hasta el puesto 14 antes del ingreso del auto de seguridad. Después me volvió a pasar lo mismo, y son dos errores que los pagué caro. Terminé 14º, y dentro de lo malo, lo bueno es que seguimos entre los primeros del campeonato, manteniéndonos en el grupo A”, comentó el rafaelino.Y completó: “Fue una lástima porque el auto había quedado bien y de no ser por esos inconvenientes llegábamos dentro de los seis de adelante y me quedo tranquilo de cara a la próxima carrera”.La próxima fecha será el fin de semana del 22 de marzo en el autódromo de La Plata nuevamente, pero esta vez en la versión con chicana.