La provincia mejoró la oferta, pero los docentes ratificaron un nuevo paro

Fuente: rosario3.com

Según Amsafé, si bien gobierno Perotti llevó su propuesta de aumento a entre el 10 y el 11 por ciento, "no es suficiente". Habrá otra medida de fuerza de 48 horas el miércoles y jueves. Tampoco el lunes las clases serán normales por el Día Internacional de la MujerLa nueva reunión paritaria entre el gobierno provincial y los docentes terminó este viernes sin que se destrabara el conflicto que impidió un normal inicio de clases.El gobierno provincial ofreció, según Amsafé, entre un 10 y un 11 por ciento de aumento, con lo cual mejoró el 3 por ciento sobre el valor índice inicial, pero el gremio de los maestros lo considera insuficiente y ratificó el paro previsto para el miércoles 11 y el jueves 12 de marzo. Además, también confirmó que habrá desobligación el lunes, por el Día Internacional de la Mujer.Así lo hizo saber la titular de Amsafé, Sonia Alesso, a la salida del encuentro. "Es una oferta mejor pero todavía estamos lejos", enfatizó."Estamos convencidos de que el gobierno está en condiciones de mejorar la oferta", dijo por su parte Martín Lucero, titular del gremio de los docentes particulares Sadop.Por su parte, la ministra de Educación, Adriana Cantero, sostuvo que la mejora "es importante" y que no se puede estar por encima de las "posibilidades reales" de la provincia.Dijo que "no va a haber nueva convocatoria con medidas de fuerza", por lo cual la próxima reunión, que la ministra sostuvo que debería ser "la definitiva", recién sería el viernes de la semana que viene.