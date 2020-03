Matías Vitali realizó una magnífica tarea en la primera fecha del Turismo Agrupado Clase 2

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASDesde el fondo llegó al podioMatías Vitali realizó una magnífica tarea en la primera fecha del Turismo Agrupado Clase 2Matías Vitali regresó a las Categorías Agrupadas Federadas y lo hizo en un excelente nivel, subiendo al segundo escalón del podio en el autódromo ‘Parque de la Velocidad’ de San Jorge. El piloto de Casilda tuvo una final excepcional, largando en el fondo y llegando a estar primero por algunos pasajes de la competencia.El fin de semana arrancó complicado porque se trabó la caja en el primer entrenamiento, aunque estuvo en cuarto puesto. E la segunda tanda siguió renegando con la faz mecánica, con la caja y cortando una válvula. A la hora de clasificar se perdió la primera salida a pista para reparar el Fiat 128 y se llegó con lo justo a la segunda, donde se quedó sin embrague. Si bien salió igual, se desarmó un palier y se rompió esa otra caja, y estuvo cerca de romperse el motor. El sábado de desgracia no tenía un buen presagio.Pero el domingo cambió todo, porque se trabajó hasta muy tarde desarmando y armando, y para la serie el motor quedó listo para correr. Pero un toque desafortunado en la serie lo relegó al fondo del pelotón para la final. “Si bien el motor andaba bien, en la tercera vuelta después de avanzar bastante vimos que la tercera no entraba y se me metió todo aceite de motor en los pies, y sin intención le pegué a uno haciendo una carambola. Después tuve que parar ya que era mucho el aceite y se iba a terminar rompiendo”, relató sobre una batería que no terminó bien.Para la final, con los problemas casi solucionados se largó muy bien y con un gran avance llegó a estar primero en la carrera durante una vuelta. Luego cayó al segundo lugar y allí finalizó, festejando en el podio el premio a no rendirse nunca. “En la final no perdió tanto aceite y aunque seguí renegando con la caja, pudimos avanzar y pelear adelante, e incluso nos quedamos con el récord de vuelta”.A pesar de las adversidades se logró demostrar el nivel de punta deseado, y las intenciones de pelear el campeonato están: “Que no queden dudas que lo vamos a intentar, creo que el fin de semana quedó demostrado que el equipo en el que estoy está para cosas grandes”.Y finalizó: “Con respecto a la calidad de pilotos me encontré con un gran nivel y por sobre todas las cosas mucho respeto, ya que me tocó largar del fondo dos veces y con todos salieron maniobras limpias sacando la mala fortuna de la serie y con los chicos del podio muy bien, había mucho en juego y en todo momento nos respetamos entre todos”.Apoyan a Matías Vitali: Distribuidora Venier SRL, Don Ítalo Insumos para el agro, DAG inyecciones plásticas, Molino Candelaria, Cabos Castelli, Fernández Briozzo Transporte, Expo Muebles, Hamburguesas BurMit, APA Lubricentro y Rectificaciones David.Matías Vitali agradece a: Team Ferrarello Hermanos, Giacone Competición, JT Racing, hermanos Riva, familia Benedetti, Lorandini suspensiones, Guerrera amortiguadores y Adrián Mattei.La próxima fecha será en el autódromo San Nicolás Ciudad, el fin de semana del 19 de abril.