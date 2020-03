"No nos vamos a morir todos de coronavirus, esto se va a controlar"

El infectólogo Pedro Cahn, uno de los integrantes del comité de expertos que asesora al presidente.





















El infectólogo Pedro Cahn habló con Radio 2 y descartó teorias apocalípticas. Dijo que con el tiempo se producirá la "inmunidad del rebaño" y que es fundamental, en el mientras tanto, aplanar la curva a través de la cuarentena. También habló sobre cómo será la salida del aislamiento obligatorio.“No nos vamos a morir todos de coronavirus, eso no va a ocurrir”. Con esa frase. el reconocido infectólogo Pedro Cahn, titular de la Fundación Huésped y uno de los integrantes del comité de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández, buscó despejar las teorías apocalípticas sobre el covid-19, en diálogo con el programa A diario, de Radio2.El especialista explicó que con el tiempo se va a producir “la inmunidad del rebaño”. Esto es que haya un número importante de personas que, aun siendo portadoras, no sean susceptibles de transmisión de la enfermedad. Justamente ese es el efecto de las vacunas. En este caso que aún no la hay, sería “adquiriendo la infección”.“Como este es un virus nuevo todos somos susceptibles y lo podemos transmitir”, explicó Cahn. Pero, agregó, “con la evolución” esto va a cambiar y va a llevar que el índice de transmisión, que hoy es de entre dos o tres personas por infectado, baje. “Si ese índice cae por debajo de uno, inmediatamente la epidemia empieza a estar controlada”, sumó.La llamada inmunidad del rebaño, sostuvo, “se consigue fácilmente con una vacuna pero sino se produce de manera natural. Con lo cual, no nos vamos a morir todos de coronavirus, eso no va a ocurrir” porque en algún momento la enfermedad “se va a controlar”.En ese sentido, es como otros virus. “Para la gripe tenemos memoria inmunológica y vacuna. No es que este virus va a desaparecer, va a seguir circulando, pero en otras condiciones”.Aplanar la curva y que sea mesetaCahn definió el momento actual del coronavirus como de transición. “Estamos tratando de ganar tiempo para reducir el pico de la pandemia, que el pico se transforme en meseta y podamos adaptar el sistema de salud para dar las respuestas necesarias”, argumentó en defensa de la prolongación de la cuarentena.Y advirtió sobre los efectos que puede tener la enfermedad en los sectores más vulnerables de la población. “La pobreza genera enfermedades y las enfermedades agravan la pobreza. Una cosa es la cuarentena para una persona de clase media que tiene que quedarse en su casa. Es más sencillo que pata una familia donde cinco o seis personas tienen que convivir en un rancho”.“La persona que entra con coronavirus en esas condiciones desata un foco familiar. Por eso la idea es internarlos y se preparan galpones, clubes de fútbol con camas para aislamiento de las personas que sean positivas y que no tienen requerimiento de terapia intensiva, pero sí de un aislamiento que es imposible cumplir en sus domicilios”, agregó.El día despuésEn cuanto a la salida de la cuarentena, la estimó gradual. “No va a haber un Central-Newell’s a cancha llena y los mayores tendrán que seguir adentro. Los jóvenes podrán volver con distanciamiento, no con 300 personas en un vagón de subte”.Consultado sobre el aparente éxito de Alemania en el tratamiento de coronavirus, dijo que ese país desde el inicio encaró una política de aislamiento preventivo para las poblaciones de mayor edad, que se realizan muchos testeos, y tienen una terapia intensiva muy eficiente. Eso, continuó, marca la diferencia con Italia, que “paga diez años consecutivos de ajuste, con diez mil puestos de trabajo menos en el sector salud”.En cuanto a la actitud de presidentes como Donald Trump o Jair Bolsonaro, que se resisten a implantar la cuarentena, habló de cuestiones ideológicas pero también de salud mental. “Escuchar a Bolsonaro decir que esto es una gripecita y que los brasileños no se van a contagiar porque son machos, cuando tiene más de 2.500 casos, es una irresponsabilidad total. Tarde o temprano van a tener que adoptar la cuarentena”.