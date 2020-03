Perotti dijo que la provincia actuará "con la mayor severidad" con quienes incumplan la cuarentena

Perotti pidió calma y colaboración a la ciudadanía. (Alan Monzón/Rosario3)

















Fuente: rosario3.com

El gobernador instó a no desesperarse por ir a los supermercados. “No hay motivo que nos lleve a pesar que puede haber desabastecimiento", sostuvo.El gobernador Omar Perotti advirtió que la Policía provincial actuará con la “mayor severidad” con quienes no cumplan la cuarentena obligatoria dispuesta a nivel nacional para prevenir el coronavirus y dejó en claro que quedarse en las casas “es una obligación, no una solicitud”.Perotti, en su habitual conferencia de prensa de todas las mañanas, explicó que firmó un decreto por el cual la provincia adhiere a la medida nacional y pidió colaboración a la ciudadanía. “Ojalá tengamos el mejor comportamiento”, dijo.Además, instó a la población a evitar aglomerarse en las puertas de los supermercados, que dejan entrar a los clientes “por goteo”.“No hay motivo que nos lleve a pesar que puede haber desabastecimiento de alimentos porque es una de las cadenas resguardadas para su actividad”, explicó el gobernador.Y además consideró fundamental la coordinación con las fuerzas federales para controlar que no haya tránsito en las rutas que atraviesan la provincia de Santa Fe.Perotti estaba acompañado por el ministro de Salud, Carlos Parola, que hizo un resumen de la situación de Santa Fe con respecto a los casos de coronavirus: “Del total de 80 casos que se han en viado para análisis al Instituto Malbrán, 45 han sido descartados, dos confirmados, y hay 33 aún en estudio”.Mientras que el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, anunció la entrega de kits de limpieza y un refuerzo alimentario de mil pesos a familias vulnerables. En ese marco, dijo que la propia provincia avisará a las familias dónde retirar los kits de limpieza, mientras que la asistencia económica extra será para quienes cuentan con tarjeta única ciudadana.