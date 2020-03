Tratamientos del covid-19: prueban cuatro drogas en un estudio mundial que incluye a Argentina

Por ahora, sólo se encontraron formas de aliviar síntomas. Científicos de distintas partes del mundo trabajan en el desarrollo de 20 posibles vacunas.El objetivo es recopilar la mayor cantidad de datos en el menor tiempo posible, así que en vez de trabajar en el desarrollo de nuevos fármacos, un proceso que puede durar años, los participantes de esta investigación verán si alguno utilizado para combatir otras enfermedades pueden ayudar a neutralizar el coronavirus.Y aunque algunas de estas drogas se pueden conseguir en el mercado, los médicos insisten en que ninguna de ellas se debe administrar sin la indicación y supervisión de un especialista.Argentina, Bahréin, Canadá, Francia, Irán, Noruega, Sudáfrica, España, Suiza y Tailandia son los países que decidieron unirse al estudio, en el que esperan la participación de miles de pacientes.Según señala BBC Mundo, Ana María Henao-Restrepo, investigadora del Departamento de Vacunas y Productos Biológicos de Inmunización de la OMS citada por la revista Science, dijo que este proyecto lo están haciendo "en tiempo récord".Según Henao-Restrepo, la OMS espera tener documentación y centros de manejos de datos de esta investigación a partir de la última semana de marzo.Rutherford afirma que, con un "cálculo hiperoptimista" y si no hay problemas logísticos, un estudio de este tipo podría arrojar resultados en un mes.Mientras esto se desarrolla, la OMS informó que científicos de varias partes del mundo trabajan en el desarrollo de al menos 20 posibles vacunas contra el covid-19.Para diseñar este ambicioso estudio, un panel de expertos de la OMS seleccionó cuatro terapias que consideraron las más promisorias para hacerle frente al covid-19.Qué es la hidroxicloroquina, la droga que ,mencionó días atrás el presidente estadounidense Donald Trump, y que expertos advierten que requiere más investigación sobre su uso para el coronavirus.Estas terapias consisten en medicamentos o combinaciones que se han utilizado en el tratamiento del ébola, la malaria o el VIH, explicó a Rosario3 el infectólogo rosarino Mariano Gianello, que está al frente de la unidad especial para tratamiento de covid-19 que este jueves comenzará a funcionar en el policlínico Pami II, de la zona norte de Rosaro.Estos tratamientos se aplicarán de manera aleatoria, dependiendo de la disponibilidad en cada hospital, a pacientes confirmados de covid-19.Luego de que comience el tratamiento, los médicos registrarán la evolución del paciente, incluyendo la fecha en que deje el hospital o si no logra recuperarse.Rutherford indica que en este tipo de estudios lo ideal es administrar el tratamiento en las primeras etapas de la enfermedad, antes de que el paciente deba entrar a cuidados intensivos.Las drogas elegidas son:1. RemdesivirDiseñado originalmente para tratar el ébola, el remdesivir no mostró ser efectivo. Sí parece, sin embargo, tener potencial en contra de los coronavirus según pruebas de células cultivadas en laboratorios.También hay reportes anecdóticos de que ha sido beneficiosa para pacientes de covid-19, pero eso no es suficiente para afirmar que la droga esa efectiva.Entre los fármacos incluidos en el proyecto Solidaridad, el remdesivir “parece tener la más potente actividad anticoronavirus en las pruebas de laboratorio”, le dijo a BBC Mundo Stephen Morse, director del programa de Epidemiología de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Columbia (EE.UU.).2. Cloroquina/hidroxicloroquinaLa cloroquina se utilizó durante muchos años para el tratamiento de la malaria, hasta que el parásito que produce esta enfermedad generó resistencia al medicamento."Si funciona para la malaria, no necesariamente significa que funcionará para el covid-19", advierte Rutherford.Este medicamento tiene la ventaja de que se administra vía oral y es barato, pero también produce efectos secundarios como dolor de cabeza, mareos, pérdida del apetito, malestar estomacal, diarrea, vómitos y erupciones en la piel, indica la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU.Pero también tiene el peligro de que es relativamente fácil de conseguir y su aparición en las noticias en relación al covid-19 ha hecho que se reportaran casos de envenenamiento.3. Ritonavir y lopinavirLa combinación de estas dos drogas se ha utilizado para el tratamiento del VIH.Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en que esta mezcla no ha mostrado resultados alentadores contra el coronavirus."Pero uno nunca sabe, es razonable volver a probar", dice Rutherford.4. Ritonavir/lopinavir e interferon-betaLa cuarta opción de terapia que probará el estudio Solidaridad es la mezcla de ritonavir y lopinavir junto con interferon-beta, una molécula que ayuda a controlar la inflamación y que ha mostrado ser efectiva en animales infectados con síndrome respiratorio de Oriente Medio.Los especialistas advierten que es clave ser cuidadosos con el momento en el que se administran ya que, si se aplican en etapas muy avanzadas, podrían ser poco efectivos o incluso causar más daños que beneficios al paciente.Ahora solo es cuestión de tiempo para conocer los resultados del proyecto Solidaridad, pero según Morse: "Este es un gran paso hacia adelante".