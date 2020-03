"Vamos a evitar que empresas y santafesinos se queden sin trabajo"

En diálogo con Radio 2, el ministro no descartó nuevas medidas para reactivar la economía y la producción. (Gobernación)





















El ministro de la Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna, se refirió a la situación de distintos sectores de la economía provincial. Aseguró que se trabaja para garantizar el pago de salarios de marzo.El ministro de la Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna, se refirió a la situación de distintos sectores de la economía provincial y aseguró que se podrán todos los esfuerzos para que empresas y ciudadanos mantengan su actividad. Por otra parte, no descartó la posibilidad de volver a postergar vencimientos de impuestos aunque indicó que ahora todos los esfuerzos están puestos en garantizar los pagos de salarios de marzo.En diálogo con el programa La primera de la tarde (Radio 2), Costamagna manifestó que la gestión provincial está trabajando “en todos los frentes con los sectores agropecuario, industrial, comercial, de transporte y de servicios” y reconoció que “algunos están seriamente afectados”.El ministro provincial recordó que "para proteger a monotributistas, cuentapropistas, y trabajadores independientes, desde el albañil al pintor o al plomero, hay medidas nacionales”.Por eso, el gobierno santafesino se centró en realizar “gestiones con el sector de mutuales para generar acompañamiento vía créditos a tasas muy bajas”.“La semana pasada anunciamos para pymes líneas de créditos para el pago de salarios, negociación de valores, compras de alimentos e insumos”, recordó Costamagna y añadió que “las ayudas no alcanzan en situaciones extraordinarias como ésta”.“Es difícil atender todo por la complejidad de esta situación”, manifestó el ministro y expresó también que los sectores más golpeados son la gastronomía y comercios e industrias que no están relacionados a alimentos, ya que estos últimos “están en marcha”.Consultado sobre alguna nueva reprogramación de vencimientos de impuestos, dijo que el tema “está en análisis y seguramente serán prorrogados” aunque aclaró que la medida la define el Ministerio de Economía. “Por ahora se está poniendo todo en condiciones para pagar los sueldos de marzo”, dijo Costamagna.Finalmente, el ministro pidió tranquilidad a los santafesinos porque todos los esfuerzos están puestos en “evitar que nuestras empresas y nuestra gente se queden sin trabajo”.