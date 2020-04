Villa, Confirmaron trece casos positivos de dengue y doce están en estudio

Fuente: http://elsurdiario.com.ar/

Villa Constitución:Confirmaron trece casos positivos de dengue y doce están en estudioLos pacientes diagnosticados gozan de buen estado de salud y están en sus domicilios. Los infectados residen en la zona de costa. Siguen los trabajos de bloqueo y fumigación.Durante el fin de semana, la circulación de distintos audios por WhatsApp daban cuenta de un importante incremento de casos de dengue en nuestra ciudad; desde el Hospital SAMCo local aclararon el panorama ayer a Grupo del Sur.La coordinadora de los Centros de Atención Primaria de la Salud y vocera del comité creado para tratar este tema, Telésfora Gigena, informó que al cierre de nuestra edición se habían confirmado trece casos positivos, y doce se encontraban en estudio.Gigena aclaró que “los casos ya se venían presentando en la ciudad, y que aquellos pacientes que se encontraban internados, fueron dados de alta”.Entre los pacientes se encuentran afectados adultos y adolescentes menores de edad. Sin embargo, se aclaró que todas las personas que sufren de dengue, se encuentran trascurriendo la patología en sus domicilios, sin mayores complicaciones. Pero, en observación permanente por personal de Salud.A su vez, Gigena aclaró que existe una mujer internada en el centro de salud y que si bien posee síntomas, es un caso sospechoso. “Por ahora, no es positivo”, afirmó.En cuanto, a la residencia de los casos positivos todos se registraron en zonas de barrancas, entre la calle Colón y Boulevard Seguí. En estos espacios, se venían realizando tareas articuladas desde diciembre entre el Hospital y el Municipio.AccionesEn función de una serie de afectados por dengue en barrio Stella Maris y con el objetivo de intensificar las medidas que en relación al tema se venían desarrollando, el Municipio se reunió con representantes del Hospital SAMCO Villa Constitución, el responsable de la empresa fumigadora y los presidentes de las Vecinales Stella Maris y Amigos de Calle Colón.En dicha reunión se consensuaron las tareas a profundizar en un marco de articulación entre distintas áreas del Municipio:Desde la Dirección de Hábitat, se realizó una jornada de notificaciones a cada familia promoviendo la limpieza de cada parcela y patio en particular (desmalezado, descacharrado, limpieza, poda, etc.) a los efectos de asumir el compromiso de efectuarla en un plazo de 24 horas.Desde la Dirección de Ambiente y Espacios Públicos, se desarrolló el corte de árboles en sitios críticos (moras, higuerillas) y se resolvió intensificar el proceso de fumigación aumentando la periodicidad de la misma. También se organizó el corte de pasto de lotes frentistas en el sector desde calle Rivadavia a Colón entre Entre Ríos y Lisandro de la Torre.Desde la Dirección de Vecinales, se articuló con las respectivas vecinales para acompañar el proceso de limpieza de parcelas, colaborando en ese proceso las personas afectadas al programa “Yo limpio mi barrio”.Desde la Dirección de Agua y Cloacas, se relevó el estado de mangueras troncales en el sector y la posible presencia de pérdidas.Respecto de la limpieza y recolección de ramas y residuos generados, tanto desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, como desde la Secretaría de Ordenamiento Territorial se definieron acciones para enfatizar el recorrido de camiones de recolección y limpieza barrial.Por otra parte, en estos días la Dirección de Infraestructura Vial y Pluvial generará acciones de limpieza de desagües pluviales troncales así como de adecuación y relleno de sectores bajos de la barranca.Desde el Hospital se implementará un puesto sanitario en la vecinal para la toma de temperatura de los habitantes del sector.La semana próxima se evaluará lo realizado y se continuará con el mismo proceso en Barrio Bajo Cilsa y Barrio San Martín.