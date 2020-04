Coronavirus: "El 70% se va a contagiar y queremos que sea en forma paulatina"

Fuente: rosario3.com

La secretaria de Salud de la provincia pidió paciencia a la población. Sobre las salidas recreativas, dijo que no están dadas las condiciones y que desde la semana que viene se puede volver a evaluar.Paciencia. Ese es el pedido oficial ante la extensión de la cuarentena y la decisión, en los grandes conglomerados urbanos como Rosario, de no habilitar las salidas recreativas que anunció el sábado el presidente Alberto Fernández. Quien lo expresó este lunes, en diálogo con el programa Radiópolis de Radio 2, es la secretaria de Salud de la provincia, Sonia Martorano, que advirtió que –sin vacuna- “el 70 por ciento de la población o más” se va a infectar de coronavirus, pero explicó que la estrategia es que eso sucede a lo largo de un tiempo lo más extenso posible.La funcionaria trazó un “ balance positivo desde el punto de vista sanitario” en Santa Fe, donde hasta ahora se registraron solo 242 infectados de covid-19 y ya hay 136 pacientes recuperados, más de la mitad.Con respecto a la decisión de no permitir las salidas recreativas que habilitó el presidente, sostuvo que es fundamental que no se repita lo que pasó en España este domingo. “Cuando uno ve la foto de las plazas de Barcelona llenas de gente, asusta. Somos muy parecidos, somos latinos”.Y explicó que se puede reevaluar el tema de las salidas, pero que recién después de la semana que viene, cuando se cumplan quince días y se tenga un análisis de lo que pasó con la reapertura de actividades comerciales que comenzó la semana pasada.“En una semana vemos qué pasó con esto y ahí podemos plantear un pasito más”, enfatizó.“Tengamos un poco de paciencia, las medidas estas seguro que son las correcta. La liberación debe ser muy lenta y midiendo la tasa de letalidad. Vamos a salir, juntos y con paciencia", remarcó.Consultada sobre si todos vamos a tener coronavirus, advirtió: “Hay un alto porcentaje que se va a contagiar, 70 por ciento o más. Vamos a intentar que eso ocurra en forma paulatina, controlada”. Dijo que es difícil prever a lo largo de qué tiempo se va a producir el cintagio masivo. “Quizás el pico sea a mitad de mayo y se vaya agotando para fin de año”.