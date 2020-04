Coronavirus: gobernadores plantearon al presidente continuar con el aislamiento social obligatorio

El presidente escuchó las inquietudes de los gobernadores (Presidencia) El presidente escuchó las inquietudes de los gobernadores (Presidencia)

Así se definió este martes en una reunión por videoconferencia que encabezó el jefe de Estado con los mandatarios provinciales desde la residencia de Olivos. Las partes evaluaron la situación epidemiológica en cada distrito y analizaron las medidas para contener el avance del coronavirus.“Todos los gobernadores planteamos continuar con el aislamiento”, dijo al término de la reunión el gobernador de Santa Fe Omar Perotti en diálogo con el programa Telenoche Rosario (El Tres).El mandatario provincial dijo también que cada provincia enviará “sugerencias de las actividades a flexibilizar e incorporar y Nación definirá cuáles habilita antes del lunes”.Perotti además aseguró que las clases todavía no se dictarán de manera presencial.“El lunes algunas actividades podrán estar desarrollándose con todos los recaudos y protocolos. Se va a analizar detenidamente cada actividad porque la salud sigue estando primero, por encima de las otras cosas”, dijo Petotti.Luego expresó que las actividades se irán habilitando “allí donde no genere inconvenientes a la salud”.“Vamos a seguir siendo restrictivos en la circulación. Somos la provincia que más aprehensiones ha hecho. Hubo un relajamiento de algunos sectores de la población pero sería un error pensar que esto ya pasó porque esto no comenzó todavía”, dijo el gobernador.Finalmente, el mandatario santafesino dijo que la provincia va a continuar con el refuerzo alimentario en cada barrio de las principales ciudades y que los gobernadores también plantearon al presidente “la necesidad de ampliar el Ingreso Familiar de Emergencia”“Lo que hasta aquí se ha hecho ha permitido a los santafesinos avances importantes, no podemos echar atrás los buenos resultados”, dijo Perotti.En la reunión virtual de este martes, el presidente estuvo acompañado por los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Salud, Ginés González García; por el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, y por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.Participaron de la comunicación los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Córdoba, Juan Schiaretti; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de Jujuy, Gerardo Morales; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela, y de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.También formaron parte del encuentro virtual los mandatarios de las provincias de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Río Negro, Arabela Carreras; de Salta, Gustavo Sáenz; de San Juan, Sergio Uñac; de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santa Fe, Omar Perotti; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tucumán, Juan Manzur; de Catamarca, Raúl Jalil; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de Mendoza, Rodolfo Suárez.Fuente: rosario3.com