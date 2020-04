Coronavirus: “No sabemos aún si los pacientes asintomáticos contagian o no”

La Secretaria de Salud, Sonia Martorano. (Alan Monzón/Rosario3)













Fuente: rosario3.com

La Secretaria de Salud, Sonia Martorano, consideró que “el virus es cambiante y genera incertidumbre”. Insistió en la prolongación del aislamiento social para frenar la propagación y descartó la obligatoriedad del uso del barbijo.A poco de concretarse una reunión con autoridades médicas chinas a fin de obtener información sobre la experiencia en el combate al coronavirus, la secretaria de Salud provincial, Sonia Martorano, advirtió que aún no está confirmado si los pacientes asintomáticos puedan o no contagiar al covid-19. Remarcó la necesidad de prolongar el aislamiento social para frenar la propagación y descartó la obligatoriedad del uso del barbijo.En diálogo con Radiópolis (Radio2), la funcionaria provincial fue consultada sobre los casos de personas asintomáticas . “No se sabe si contagian, decíamos que no contagian pero tampoco estamos seguros de eso. Está apareciendo un virus cambiante y eso produce dudas e incertidumbre. Por eso uno intenta ganar tiempo para estudiarlo más”, señaló y reiteró: “En principio decían que no pueden contagiar pero estamos viendo que cambia”.En relación a la extensión de la cuarentena, observó: “Los médicos optaríamos por un aislamiento muy extendido porque, lamentablemente, es la forma de limitar el contagio, pero hay otros aditivos”, manifestó y confió que la medida se prolongará a “abril seguramente”.“Es una de las pocas medidas que tenemos, no hay vacuna, no hay tratamiento y solamente el aislamiento nos permite frenar la propagación”, ahondó y advirtió: “No tenemos evidencia que haya circulación viral en Santa Fe pero si se relaja es probable que aparezcan casos. Lo que estamos buscando es impedir lo que pasó en otros países muy preparados incluso, queremos que se pueda amesetar la curva y evitar las consecuencias”.BarbijosMartorano descartó que el gobierno provincial haya ordenado el uso obligatorio de barbijos. La profesional explicó que el gobierno recomienda los tapabocas: “Es una barrera más y se puede hacer de forma casera”, indicó.