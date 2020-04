Coronavirus: refuerzan controles en residencias y geriátricos de la provincia

Fuente: rosario3.com

Autoridades sanitarias ajustan protocolos para el personal y los adultos mayores que habitan los casi 70 hogares y 340 geriátricos santafesinos. Descartaron casos entre los abuelos que había quedado aislados en el establecimiento de Ayolas al 100 a principios de abril cuando una enfermera dio positivo de covid-19. El municipio reforzó la vacunación antigripal y elabora un mapa de vulnerabilidad.Autoridades de la provincia ajustan el protocolo sanitario para los geriátricos y las residencias para adultos mayores de Santa Fe en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus. En tanto, confirmaron que no hubo casos positivos entre los abuelos que habían quedado aislados en el Hospital Geriátrico Provincial tras el contagio de una enfermera.En diálogo con el programa Pegando la vuelta (Radio 2), la directora provincial de Adultos Mayores, Lucía Billoud, detalló que la provincia gestiona 19 residencias para adultos mayores autoválidos y existen otros 50 hogares de gestión privada.Por otra parte, el Ministerio de Salud santafesino controla 340 geriátricos para adultos dependientes. En tanto, los centros de día permanecen cerrados en el marco de la cuarentena.“Antes de la cuarentena, cuando se declaró la pandemia el 13 de marzo, empezamos a difundir el protocolo que difundió la Nación. Lo primero que hicimos fue restringir las visitas y salidas a reuniones sociales. Luego con el decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio esas medidas se restringieron aun más”, dijo Billoud.La funcionaria explicó que el personal que atiende a los adultos mayores debe seguir un protocolo específico desde que llega a los establecimientos: “Solicitamos que cuando los agentes ingresan se cambien la ropa que traen de la calle por el uniforme de trabajo, que hagan higiene de manos y se les mide la temperatura que no debe ser mayor a 37.5 grados”.Agregó que en caso de detectar algún síntoma de coronavirus se aisla al personal y se llama al 0800 de la provincia para casos de covid-19.“Para el casos de los adultos mayores, en caso de detectar un caso positivo de covid-19 se gestiona una habitación para aislar a esa persona. Luego el personal medirá la fiebre y, de acuerdo a las comorbilidades y los resultados del hisopado, se definirá si se mantiene aislado en la institución o deberá ir a un hospital”, explicó Billoud.Finalmente, consultada por los 36 abuelos del Geriátrico Provincial que quedaron aislados el 1º de abril tras el positivo de coronavirus de una enfermera del establecimiento de Ayolas al 100, la directora provincial de Adultos Mayores dijo que tuvieron que cumplir la cuarentena y el seguimiento médico de 14 días y pasado ese tiempo se confirmó que no hubo otros casos entre los pacientes.Acciones municipalesEl intendente Pablo Javkin encabezó este miércoles una nueva reunión del Consejo de Gestión de Riesgos de manera virtual, con todos los responsables de los comandos operativos de emergencia (COE).En primera instancia hicieron un repaso de la situación epidemiológica de Rosario y el secretario de Salud, Leonardo Caruana, informó que al momento hay 96 casos de coronavirus confirmados, 48 sospechosos, 14 recuperados y 1.486 descartados.Asimismo, desde el COE Salud presentaron los indicadores de la estrategia de vacunación antigripal con 75 mil dosis aplicadas, de las cuales más de 40 mil fueron colocadas en efectores municipales.Sobre adultos mayores, el municipio informó que ya comenzó el acondicionamiento de centros para aislamiento preventivo y continúa el relevamiento para otros posibles lugares en diferentes barrios de la ciudad.Además, se dispuso la redacción de un protocolo para la atención y cuidado de las y los adultos mayores en esos centros y se estableció ampliar la atención por Whatsapp del acompañamiento telefónico y digital durante los fines de semana.Por otra parte, se suma al mapa de geolocalizacoón de adultos mayores una capa que refleja la situación de vulnerabilidad de acuerdo a indicadores como el material de construcción de los hogares, hacinamiento y acceso a agua potable, de mayores de 70 años para optimizar la respuesta de medidas sanitarias ante la pandemia.Pedido legislativoEl diputado socialista Joaquín Blanco solicitó que el gobierno de la provincia intensifique los mecanismos de control y asistencia para que las residencias de personas mayores, públicas y privadas, puedan cumplir con las medidas de prevención y abordaje de covid-19.“Con este pedido, pretendemos que todas las instituciones estén preparadas para actuar a tiempo y de forma responsable, y así evitar tragedias en caso de contagios”, expuso el legislador."En estos centros, todos sus residentes superan los 60 años, y muchos presentan enfermedades cardiovasculares, respiratorias y diabetes, entre otras, lo que los coloca en una situación de mucha vulnerabilidad. Además, el personal encargado de cuidarlos está muy expuesto a la posibilidad de contagio. Por eso, se deben extremar las medidas de prevención, para proteger a ambos grupos", expresó el legislador.“Tenemos conocimiento que el gobierno de Santa Fe dispuso una partida especial de 10 millones de pesos, a través de la Dirección Provincial de Adultos Mayores, para geriátricos dependientes del Ministerio de Desarrollo Social pero esas instituciones no son las únicas que albergan a mayores en nuestra provincia. Esto contempla a 70 residencias y en Santa Fe existen alrededor de 400 geriátricos habilitados a través de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud, por eso pedimos que la ayuda llegue a todos”, aclaró el presidente del bloque socialista en la Cámara de Diputados.