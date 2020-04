Curva aplanada: “Pasaron 10 días y no se duplicó aún la cifra de infectados en Argentina”

El médico rescata las medidas tomadas por el gobierno nacional contra el coronavirus. (Chajarí Digital)

















Fuente: rosario3.com

El neurólogo Conrado Estol, quien advirtió sobre el conteo irregular y generalizado de víctimas por coronavirus, destacó las medidas tomadas en el país: “La decisión de la cuarenta fue la más temprana en el mundo”, dijo.Conrado Estol, renombrado médico neurólogo, quien apuntó a una inadecuada forma de conteo de las muertes en el mundo por coronavirus, rescató que en Argentina se ve una “curva aplanada” de contagios y lo vinculó a la puesta en marcha de la cuarentena en forma anticipada.En contacto con A Diario (Radio 2); el reconocido profesional aseguró que Argentina no realizó una adecuada cantidad de testeos sobre el coronavirus. “El dato es de un trabajo que se hizo en todo el mundo, el conteo no es adecuado, en ningún país, aún los que testean más, cuentan menos”, sostuvo y agregó: “Los que tienen más experiencia, como China o Europa, nos dicen que tengamos cuidado, que pueden llegar personas asintomáticas a las que no se les hace el test y si mueren no se los cuenta”.Para el médico, los números de víctimas y contagiados no son “creíbles” pero no lo ató a una problemática o limitación nacional sino que advirtió que es una situación que sucede en todo el mundo.En relación al escenario del coronavirus en el país, observó: “Haber tomado la decisión de entrar en cuarentena el 19 de marzo fue más temprano que en ningún país del mundo, la curva es plana. El lunes 30 de marzo había 966 contagiados y todavía no se duplicó ni se duplicará mañana. ¿En qué país del mundo tardan 10 días en duplicar los casos. En Italia ha sucedido de un día para otro”.“En Argentina estamos mirando una curva aplanada, es el efecto de haber aislado antes”, remarcó. En ese sentido, también apoyó la iniciativa de promover el uso de barbijos.También consideró que la vacuna BCG podría ser también un factor a favor. “Nosotros tenemos una cicatriz en el hombre, puede que haya una memoria inmunológica”, señaló como una ventaja.Finalmente, Estol mencionó el hecho de que a pesar de que cree firmemente en que Argentina cuenta los casos de forma errónea, las cifras reales no serían mucho más elevadas teniendo en cuenta que los hospitales no están colapsados. “Argentina aplanó la curva de contagios”, insistió.