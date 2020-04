Desde la medianoche se conocerá quiénes acceden al Ingreso Familiar de Emergencia

Fuente: rosario3.com

Los solicitantes de la prestación extraordinaria de diez mil pesos sabrán si fueron aceptados a través de la página web de la Ansés. Este lunes les toca a quienes tienen DNI finalizados en 0 y 1.Los solicitantes del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) podrán conocer, a partir de esta medianoche, si reúnen los requisitos para poder acceder a esta prestación extraordinaria de $10.000 que se cobrará en el curso de este mes, informó hoy la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).Para tal fin, la dependencia oficial determinó un cronograma de consulta en base a la terminación del DNI, a través de la página web www.anses.gob.ar En base a esto, a partir del primer minuto del lunes 6 de abril podrán realizar la consulta los DNI terminados en 0 y 1; el martes los finalizados en 2 y 3; y el miércoles los terminados en 4 y 5.En tanto, los finalizados en 6 y 7 podrán realizar la consulta el jueves 9 de abril; y los terminados en 8 y 9, el viernes 10 de abril.El bono extraordinario –que comenzará a ser abonado alrededor del 15 de abril– será único por familia y corresponderá a trabajadores informales, de casas particulares, monotributistas sociales y de las categorías A y B que sean argentinos nativos o naturalizados o residentes, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años, y de entre 18 y 65 años.A su vez, podrán contar con la asignación, siempre que no haya en el núcleo familiar otra persona con un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; los monotributistas de la categoría C o superior o del régimen de autónomos de una prestación de desempleo o de jubilaciones.