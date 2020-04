El gobierno de Santa Fe recomendó usar "barbijos caseros" para andar por la calle

La secretaria de Salud, Sonia Martorano, confirmó el cambio de estrategia respecto al uso de barbijos para la población general. Además aseguró que en la provincia no hay circulación comunitaria del virus.La secretaria de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, recomendó anoche el uso de barbijos caseros para la población general cuando tenga que salir de su casa por alguna situación excepcional. La funcionaria además aseguró que en la provincia no hay circulación local de coronavirus.La Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta ahora no había recomendado el uso de barbijos para personas asintomáticas, pero esa estrategia se modificó por recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos y por la experiencia de República Checa.Es así que cuatro provincias -La Rioja, Jujuy, Catamarca y Jujuy- ya dispusieron el uso obligatorio de barbijos, mientras que otras como Santa Fe, no lo exigen por ahora, pero si lo recomiendan.