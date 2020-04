La cuarentena se extendería al 10 de mayo y se analiza la salida limitada de los niños

La cuarentena se extendería hasta el 10 de mayo. (Alan Monzón/Rosario3)

















Fuente: rosario3.com

El presidente Alberto Fernández podría llevar el aislamiento obligatorio dos semanas más con salidas controladas de los chicos. Autorizaron profesiones liberales en Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan, Neuquén y Jujuy.La cuarentena se alargaría dos semanas más, hasta el 10 de mayo. La posibilidad de prolongación, esta vez incluye el análisis de habilitar la salida cuidada y controlada de los niños. Ayer, se autorizó la actividad profesional liberal en las provincias de Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan, Neuquén y Jujuy.De acuerdo a lo que publica el sitio Infobae, Fernández extenderá la cuarentena obligatoria hasta el 10 de mayo y duda en permitir la salida limitada de los chicos.El Presidente sostiene en Olivos que su única estrategia frente a la pandemia es la cuarentena obligatoria, y hasta que no ceda el número de contagiados y de muertos, extenderá el confinamiento una y otra vez. Ahora sumará otras dos semanas (del 26 de marzo al 10 de mayo), pero no descarta que la cuarentena se estire casi todo el otoño.Si la curva no se aplana, o no se avanza en el desarrollo de una vacuna en los próximos días, el jefe de estado prolongará la cuarentena hasta que el ministro de Salud, Ginés González Garcia, y su comité de expertos opinen lo contrario.Los niños al solAlberto Fernández recibió una delegación de Unicef que lo visito en Olivos. Fernández buscará hoy diseñar una salida que permita mantener la efectividad de la pandemia y a su vez habilitar “salidas controladas” al aire libre de chicos y adolescentes.El Jefe de Estado ensayó un puñado de variables para atender la realidad cotidiana de las familias con chicos, pero ninguna cumplió con sus expectativas. Si la solución no aparece a la tarde, Alberto Fernández no anunciará ninguna medida puntual que ponga en jaque los objetivos sanitarios del confinamiento.Alberto Fernández no permitirá en Buenos Aires y el conurbano ninguna actividad social o económica que implique facilitar que la pandemia multiplique los contagiados y muertos en esas zonas calientes de la Argentina. En este contexto el Presidente habilitó determinadas actividades en determinadas provincias que no complican el sentido sanitario del confinamiento.El Gobierno resolvió permitir la actividad de las "profesiones liberales" en las provincias de Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan, Neuquén y Jujuy, que quedarán exceptuadas en ese aspecto del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por la pandemia de coronavirus.En una medida firmada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés González García, el Poder Ejecutivo estableció que esas actividades quedarán sujetas a la "implementación y cumplimiento de los protocolos sanitarios que cada jurisdicción establezca, en cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad de las autoridades nacionales"."En todos los casos se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere, y los modos de trabajo y de traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio", consignó la resolución.El gobierno ya había anticipado que iba a autorizar en varias provincias las llamadas "profesiones liberales", como las de abogados, contadores y otras con título habilitante.No obstante, el Gobierno aclaró que los desplazamientos de quienes se desempeñen en esas actividades "deberán limitarse al estricto cumplimiento" de esas funciones, por lo que "los empleadores deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por las respectivas jurisdicciones".Tras aclarar que "los profesionales alcanzados por esta decisión administrativa deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación - Covid-19", la decisión administrativa indicó que la flexibilización de esas actividades "podrá ser dejada sin efecto por cada gobernador, en el marco de su competencia territorial, en forma total o parcial, en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial y conforme la evolución epidemiológica de la pandemia".