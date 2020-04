Fuente: minutouno.com

No habrá salidas recreativas en los grandes centros urbanos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad.En un comunicado conjunto, las cuatro jurisdicciones remarcaron que en las ciudades con más de 500 mil habitantes de esas provincias y en la Capital Federal seguirá la cuarentena tal como rige en la actualidad, sin excepciones.Las provincias de Buenos Aires, Sante Fe Y Córdoba y la Ciudad Autónoma de Bueno Aires emitieron un comunicado conjunto respecto a que no habrá salidas recreativas en sus grandes centros urbanos en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus . La declaración ocurre en la misma sintonía de lo que había explicado el presidente Alberto Fernández este sábado, cuando anunció la prórroga de la cuarentena hasta el 10 de mayo."Cada provincia procedió a diferenciar, según las localidades y sus características, la conveniencia de aplicar el régimen para las salidas de esparcimiento de una hora", recuerda el comunicado respecto al relajamiento del aislamiento por el coronavirus y agrega que "en aquellas localidades con baja densidad poblacional y escasa o nula circulación viral, se permitirán las salidas de esparcimiento en las condiciones que se consensuen con las autoridades municipales".Luego agrega que "mientras que, en aquellos grandes aglomerados urbanos con circulación viral, no se habilitarán las salidas de esparcimiento de una hora, y tal como expresó el Presidente en el día de ayer, el aislamiento social, preventivo y obligatorio se mantiene sin modificaciones".Además expresa que "se seguirá analizando la evolución de la tasa de contagios y, de ser ésta favorable, se evaluarán las diferentes alternativas que podrían permitir la habilitación de algún tipo de salidas de esparcimiento con modalidades restringidas. Estas decisiones se consensuarán con los respectivos intendentes municipales de cada uno de los respectivos territorios".El comunicado ocurre el mismo día en que el gobierno nacional prorrogó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el próximo 10 de mayo para contener la pandemia de coronavirus Covid-19 y habilitó las salidas breves facultando a las jurisdicciones a establecer el otorgamiento de los permisos.El artículo 8 del DNU dice que “las personas que deben cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio podrán realizar una breve salida de esparcimiento, en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico, sin alejarse más de 500 metros de su residencia, con una duración máxima de 60 minutos, en horario diurno y antes de las 20 horas”.La norma precisa que para cumplir dicho objetivo los vecinos no podrán utilizar el transporte público o vehicular y deberán guardar en todo momento un distanciamiento físico entre peatones “no menor a dos metros, salvo en el caso de niños y niñas de hasta 12 años” que deberán salir acompañados por un mayor que viva en su mismo domicilio.“En ningún caso se podrán realizar aglomeramientos o reuniones y se deberá dar cumplimiento a las instrucciones generales de la autoridad sanitaria”, señala el decreto y aclara que las autoridades recomiendan además el uso de cubre boca, nariz y mentón o barbijo casero.Finalmente, el artículo 8 precisa que las autoridades de cada jurisdicción tomarán las decisiones sobre las salidas y “en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo”Además, “podrán incluso determinar uno o algunos días para ejercer este derecho, limitar su duración y, eventualmente, suspenderlo con el fin de proteger la salud pública”.El DNU también autoriza a los gobernadores y las gobernadoras a decidir excepciones a la prohibición de circular para determinadas actividades y servicios en forma localizada.