Paso a paso: cómo anotar tus datos en la ANSES para cobrar el IFE

Por: Juan Pablo ChiesaSe ingresa con la clave de ANSES y seguir las instrucciones. El sistema guiará al beneficiario del Ingreso Familiar de Emergencia durante todo el proceso.Los Beneficiarios cuyo trámite paso al análisis y continua en carrera para la obtención de lso $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE ), tendrán que ingresar con su Clave de Anses y seguir las instrucciones para anotar su número de CBU y cuenta bancaria, para que el cobro se efectivice.Vamos a detallar un paso a paso para continuar el tramite:Paso 1.Ingrese al portal Oficial de Anses.gob.ar. Desde allí, deben ingresar a la opción “Ingreso Familiar de Emergencia”.Desde allí, a final de la pantalla, ingresan a “Ingresar para cargas CBU”.Paso 2:Luego de ingresar el CBU, nos lleva a la pantalla para colocar el numero de DNI. Recordemos el Cronograma de terminacion de DNI.Sabado 11/04 DNI terminados en 0 y 1Domingo 12/04 DNI terminados en 2 y 3Lunes 13/04 DNI terminados en 4 y 5Martes 14/04 DNI terminados en 6 y 7Miercoles 15/04 DNI terminados en 8 y 9Volvemos al paso de ingreso de DNI, según la pantalla:Ingresan el numero de DNI y a continuacion, el sistema los deriva a una pantalla que les indica que “mientras su solicitud esta procesada, complete los datos desde la clave anses” ingresando AQUÍ.Paso 3:A continuación, el sistema no lleva directamente a la opción de la Clave Anses o Clave de Seguridad SocialEs necesario la clave Anses para seguir con el tramite, si la tiene, ingresa el CUIL y su clave.¿Qué pasa si se olvidó la clave?En este caso, debajo de la pantalla ingresa a “Olvidaste tu clave” y la puede blanquear.¿Qué pasa si no tengo Clave anses?Ahí mismo tenemos la opción “Crea Tu Clave”.Desde aquí, siguen todos los pasos solicitados y el sistema en pocos minutos les proporciona la clave anses.,Ingresando al Sistema con Clave Anses, podemos continuar con la parte final del tramite.Paso 4:En esta opción, luego del ingreso con Clave Anses, de inmediato nos pide aceptar los Términos y Condiciones.Aceptan los términos y CONTINUAN.Paso 5:Ya estamos en el Sistema y ahora seguimos los 4 ultimos pasos para la carga de CBU.Contacto es la primer Opcion. Completamos el Celular y un Correo Electronico para que la ANSES nos envie, luego del 15 de abril, la fecha de Cobro de los $10.000.Domicilio. En esta opción ratificamos o cambiamos o actualizamos nuestro Domcilio.Medio de Pago. Aquí simplemente ingresamos el numero de CBU. El Mismo debe ser de titularidad del beneficiario. NO de terceros ni familiar.Último paso. Finalizar. Aceptamos y damos por terminado nuestro tramite a los beneficiarios que cuentan con CBU propio.Desde el dia 15 de abril, van a informar, con los datos ingresados, la fecha de cobro de los $10.000, que será, del 15 al 30 de abril.También pueden consultar desde el 15 de abril, en el portal público de Anses.gob, opción Ingreso familiar de Emergencia, la fecha de Cobro, o bien, esperan el Mensaje de Texto o correo electrónico.¿qué pasa si no tengo CBU?En este caso, debemos esperar al dia miércoles 15 de abril, todos los beneficiarios que no tienen CBU.Desde el dia 1 de abril, No antes, ingresan a la Web oficial de Anses y siguen los pasos para las diferentes opciones que se darán en cuanto a los beneficiarios que no cuentan con CBU propio.Estas opciones van desde “Punto Efectivo” Red Link, CBU provisorios o cobros por correo argentino.El IFE, ingreso que se abonara del 15 al 30 de abril, se esta evaluando reiterar el pago, en las mismas condiciones, por dos meses mas (mayo y junio), esta dirigido a 5 grupos de beneficiarios:1- Trabajadores de la informalidad2- Monotributo A y B3- Trabajadores de casas particulares estén o no en blanco4- Monotributo Social5- Beneficiaros de la AUH, Embarazas y Bevca Progesar.Recordar que tienes que ser argentino nativo o con dos años de residencia continua y tener entre 18 a 60 años de edad.Es una de las medidas que implementó el Gobierno para contener el impacto económico de la cuarentena a los mas necesitados.