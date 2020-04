Perotti decretó la obligatoriedad del barbijo: cuándo y cómo usarlo y cuáles son las sanciones

Fuente: rosario3.com

El gobernador firmó el decreto que obliga a usar tapabocas (y narices) de confección doméstica y prohibe la venta de los barbijos quirúrgicos a todo aquel que no se desempeñe en la Salud.El gobernador Omar Perotti ya firmó el decreto que obliga a usar barbijos caseros en toda la provincia de Santa Fe. “Hay lugares como el transporte público, el supermercado o los bancos donde definitivamente va a haber que usarlo”, había adelantado el mandatario en diálogo con el programa De 12 a 14, de El Tres."Taparse la nariz, la boca y el mentón es un elemento más para cuidar al otro, pero no deja de lado las medidas como el lavado de manos, al distanciamiento social y que cada uno siga con su mate", advirtió este miércoles por la noche durante la comuicación del último parte epidemiológico.“Es una buena práctica, sirve para cuidarnos y cuidar al otro. Es parte de nuestras nuevas costumbres que tendremos que incorporar”, sostuvo este mediodía y remarcó: “No nos metamos con los barbijos profesionales que son para los médicos y enfermeros. El tapabocas cumple perfectamente la función que necesitamos”.En tal sentido, la nomativa que regula el uso de barbijos, prohibe tajantemente "la venta de barbijos quirúrgicos o profesionales tipo N95 o similares a quienes no se desempeñen en los servicios de salud, o no sean personas jurídicas que tengan por objeto la prestación de ese servicio".“Lo que tiene que haber es una exigencia clara y concreta: el que no tenga barbijo no va a poder entrar al súper ni subirse al colectivo”, advirtió. Según el decreto, quien no cumpla con el uso del barbijo por "imprudencia, negligencia o impericia" es pasible de ser arrestado hasta quince días o multado económicamente (hasta tres jus).El gobernador cree que esto va a generar “disciplina” y la población va a entender la importancia del uso del tapabocas.Cuándo y cómo usar el barbijo obligatorioEl decreto obliga a usar barbijos caseros que cubran nariz, boca y mentón, durante la realización de actividades o circulación autorizadas en vehículos del transporte público de pasajeros, taxis y remises; y para entrar y circular en locales comerciales, dependencias de atención al público en reparticiones oficiales, entidades financieras u otros casos permitidos, incluidas las filas.También deberán usarlo cadetes y repartidores en el acto de entrega.En caso de traslados en autos particulares u oficiales, el uso del tapaboca es una recomendación pero se deberá tener a mano si se es detenido en algún control.En la normativa también se recomiend. lavar y secar los tapabocas después de cada uso.