Pocho Lavezzi dona 5 millones de pesos en alimentos en Villa Gobernador Gálvez

Lavezzi en acciones solidarias de años anteriores en la región. (Twitter/@LAVEZZIYANSUR)





















Fuente: rosario3.com

Se trata de 7.500 bolsones que el municipio de su ciudad repartirá el próximo fin de semana entre los sectores vulnerables, afectados por la emergencia sanitaria.Ezequiel "Pocho" Lavezzi donó cinco millones de pesos en alimentos a personas en situación de vulnerabilidad social de Villa Gobernador Gálvez, donde nació, para que puedan paliar los efectos de la crisis económica derivada del coronavirus."El miércoles me llamó Ezequiel y me dijo que quiere darle una mano a la gente del barrio: «fijate porque quiero donar cinco millones»", contó Diego Lavezzi, quien maneja los emprendimientos de Pocho."Eran las 3 de la mañana y ya no pude dormir. Al otro día hablé con el (empresario Lucio Di Santo) de (el supermercado mayorista) Micropack y con el intendente (Alberto Ricci) porque no queremos que esta donación de Ezequiel sea utilizada políticamente", añadió.La donación consiste en 7.500 bolsones de alimentos: aceite, fideos, arroz, galletitas, leche en polvo, azúcar, puré de tomates y yerba, que la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez se encargará de repartir el próximo fin de semana entre los sectores vulnerables afectados por la pandemia de coronavirus."Hacemos esto público porque no queremos que sea utilizado, en (el Club Coronel) Aguirre hicimos la obra más importante de Gálvez con el estadio, donde le damos trabajo como albañiles a un montón de pibes, y a 20 de ellos les conseguimos trabajo en la Municipalidad", siguió el hermano mayor del jugador.Pocho Lavezzi, de 34 años, retirado de la actividad la temporada pasada, se enteró por un grupo de WhatsApp que muchos de sus amigos y vecinos la están pasando mal económicamente en la cuarentena y por eso decidió darles una mano, como hace habitualmente con la Fundación Ansur, donde les dan "un plato de comida y una merienda y aprenden ajedrez", entre otras actividades, comentó su hermano."El problema de los pibes es que trabajan en changas, la mayoría de albañiles, y ahora con la cuarentena del coronavirus se quedaron sin nada, por eso algunos trabajan en el club y otros en la Municipalidad, pero ahora muchos se quedaron sin esa moneda diaria", abundó Diego Lavezzi.