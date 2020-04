Soledad Pastorutti, hizo un pedido para ayudar a los músicos locales

La cantante y compositora pidió consumir música local para ayudar a los artistas. (Lasole.net)

La cantante y artista santafesina Soledad Pastorutti abrió las puertas virtuales de su casa en Arequito y en diálogo con Radio 2 contó cómo atraviesa estos tiempos difíciles de aislamiento por la pandemia de coronavirus.La Sole dijo en el programa Pegando la vuelta que la cuarentena mucho no le modificó su dinámica en esta época del año, en la que suele recluirse en su hogar con su familia. Sin embargo, afirmó que en un primer momento proyectó que iba a “tener todo el tiempo del mundo para leer y componer”, pero no fue así.“Me puse a releer Las venas abiertas a América Latina (de Eduardo Galeano), que me encanta y dije «voy a componer», y me embale un montón pero empezaron a surgir las cosas de la casa, como el mantenimiento y la limpieza”, relató. "¡Y cómo comen los chicos ahora! Me piden postre siempre", comentó entre risas.“No sé si soy obsesiva pero sí me gusta la limpieza y el orden y entonces no me puedo poner a leer si antes no está todo limpio”, reconoció. Afirmó que dividió roles con su marido: "Jere ayuda con el parque y hace mantenimiento de otras cosas, como una cortina que se rompe”.Otro “gusto” que añora darse la compositora, que este año cumplirá 40 años, es sencillo: “Ver una serie a la noche o tratar de mirar un poco de televisión, cosas que normalmente no puedo hacer”.En medio de esas tareas de reacomodar muebles, ropas y espacios, habituales en tiempo de cuarentena, la cantante reveló que encontró “una medallita del padre Ignacio” que había perdido. “Se ve que la puse en un bolsillo y no la encontraba pero apareció”, aclaró.Por otro lado, se refirió a la crisis económica derivada de la falta de actividad que también golpea a los músicos.“Esta situación nos atraviesa a todos y sería muy interesante que si quieren ayudar a los músicos en general, no a mí, que escuchen música local. Si reproducen nuestros videos o nuestras canciones en Spotify, eso es hoy lo único que puede generar ingresos para los músicos locales”, solicitó.