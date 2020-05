Autorizan salidas recreativas en toda la provincia menos en Rosario y Santa Fe

En Rosario siguen prohibidas las salidas recreativas. (Alan Monzón)













Fuente: rosario3.com

Autorizan salidas recreativas en toda la provincia menos en Rosario y Santa FeHay que esperar el decreto oficial que se dará a conocer en las próximas horas.El anuncio forma parte de la nueva etapa de aislamiento en la provincia. Incluye a niños pero no a adultos mayores de 64 años. Se podrá caminar pero no ir a parques y plazas. En Rosario y Santa Fe se analizará la situación con los intendentes para ver si se pueden autorizar en los próximos días.El gobierno de Santa Fe habilitará caminatas recreativas pero no en toda la provincia: las ciudades de Rosario y Santa Fe quedan afuera de esa flexibilización de la cuarentena por el coronavirus.Fuentes de la gestión que encabeza Omar Perotti adelantaron a Rosario3 que al vencer el decreto del pasado 5 de mayo que fijó reglas del aislamiento obligatorio por 15 días en esta nueva etapa se permitirán algunas salidas.La medida es solo para ciudades y pueblos de menos de 500 mil habitantes, por lo cual la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rosario quedan excluidos.El ministro de Gestión Publica, Rubén Michlig, confirmó en De 12 a 14 (El Tres) que la provincia recibió “pedidos desde hace tiempo de municipios y comunas” y por eso se accedió a autorizar "caminatas recreativas en toda la provincia excepto la ciudad de Santa Fe y la ciudad Rosario”.“Las ciudades tienen una circulación más grande y los riesgos sanitarios son más grandes”, explicó.En el resto de las localidades se permitirá una salida por día y cerca de la casa (en principio en un radio de 500 metros). No se habilitarán parques y plazas. Se implementará con horarios según la edad y condiciones.Los chicos menores de 15 años están incluidos y podrán salir con un mayor a cargo. En cambio, los mayores de 64, considerados población de riesgo, no tendrán ese beneficio por ahora.El Ministerio de Salud difundirá ese esquema en las próximas horas. Hasta que el decreto no esté publicado (algo que podría ocurrir este miércoles o a primera hora del jueves) la medida no estará vigente.La medida podría hacerse extensiva a Rosario en los próximos días si continúan los buenos resultados en materia de contagios y hay acuerdo con los intendentes. El viernes podría concretarse una reunión para evaluar un anuncio de ese tipo.Nueva etapa en Santa FeEste miércoles se cumplen los 15 días de vigencia de las disposiciones establecidas por el gobernador el 5 de mayo pasado, cuando se habilitaron nuevas actividades para las localidades de menos de 500 mil habitantes sin hacer mención a las salidas recreativas (comercios minoristas y mayoristas; mudanzas, inmobiliarias y profesionales, entre otros).El anuncio del gobierno se da después de un día de cruces con los jefes comunales por la administración de la cuarentena. La administración central debió aclarar este martes a la tarde que no tenía intenciones de retirar fondos a las comunas que habilitarán salidas recreativas. El presidente comunal de Wheelwright, Benjamín Gianetti , hizo declaraciones y se mostró sorprendido por la decisión del mandatario provincial y por la forma de anunciarlo. Sin embargo, la provincia señaló más tarde que el decreto 420 no menciona los fondos coparticipables y que permanecen vigentes (hasta hoy) las disposiciones establecidas por el gobernador el 5 de mayo pasado cuando se habilitaron nuevas actividades para las localidades de menos de 500 mil habitantes.