COMUNA DE LA VANGUARDIA





NUEVAS MEDIDAS Y ACTIVIDADES AUTORIZADAS





Tareas de mantenimiento tales como: electricidad, plomería, albañilería, etc.

Obras privadas de construcción

Peluquería y barbería.

Delivery de comidas, viandas o postres.

Actividades relacionadas a profesionales de la salud

Comercio minorista tales como tiendas, etc









En el marco de las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno Provincial, Comuna de La Vanguardia informa sobre las nuevas actividades autorizadas a realizar en la localidad, con el cumplimiento estricto de los respectivos protocolos que las rigen a partir del día miércoles 6 de mayo:Para realizar cualquiera de estas actividades además de respetar las medidas protocolares ya conocidas como el uso de barbijo o tapa bocas, distanciamiento mínimo requerido y todo lo referido a la higiene, en el caso de tareas de mantenimiento el contratante deberá informar con anticipación en la comuna día de la realización de dichas tareas y nombre de la persona contratada, sobre todo si no es del pueblo para generar así, el permiso de ingreso a la localidad.Los horarios en que se permitirá la circulación para todas estas actividades será de 8 a 19 hs. sin excepción.Se recuerda a la comunidad que el cumplimiento de los protocolos deben ser estrictamente respetados ya que de no ser así la comuna se verá en a obligación de sancionar y/o retirar los permisos de flexibilización a toda aquella persona que no los cumpliere por el bienestar de todos.Hoy más que nunca se ruega tener conciencia social, porque el éxito y permanencia de estas nuevas medidas depende del compromiso y responsabilidad con la que cada uno actué.Además cabe destacar que fuera de estas actividades el resto de las personas deberán seguir cumpliendo con aislamiento social establecido, que no se podrá circular por la calle en actividades fuera de las antes mencionadas, es decir quedan totalmente prohibidas las salidas recreativas, como paseos, visitas, caminatas, etc.