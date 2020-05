Coronavirus en Rosario: radiografía del primer brote de 96 casos ya recuperados y las claves

La mitad de los pacientes con covid-19 curados en la ciudad corresponde al Distrito Centro. El 75% responde a casos importados o de contacto estrecho y solo el 5,8% de circulación comunitaria. “Rosario no le ganó al coronavirus", advirtió Caruana y adelantó el desafío de la próxima etapa.









Coronavirus en Rosario: radiografía del primer brote de 96 casos ya recuperados y las clavesRosario selló el primer brote de coronavirus con 96 casos recuperados desde el inicio de la pandemia en la ciudad, el 5 de marzo pasado. La mitad de esos contagiados, 49, corresponden al Distrito Centro y el 75 por ciento viajó al exterior o tuvo un contacto estrecho. En cambio, solo el 5,8% fue por circulación comunitaria.El secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, afirmó a Rosario3 que se dio “una evolución favorable del primer brote: fue un número bajo de contagios en relación a que no tuvimos picos o crecimientos exagerado de casos alrededor de cada uno de los confirmados”.En ese sentido, resaltó el trabajo integral del área de salud y desarrollo social que excedió a la primera etapa que buscó aumentar las camas disponibles, centros de aislamiento y los equipos en los hospitales. Caruana remarcó el trabajo en el territorio que permitió identificar a los enfermos y aislar a sospechosos de inmediato.“También el protocolo en geriátricos, cuidar a los adultos mayores con vacunaciones a domicilio y llevarles medicación crónica para que no salgan de sus casas”, valoró.Sin embargo, aclaró: “Rosario no le ganó al coronavirus. Hay que ser prudentes y moderados en esto. Estamos en una etapa distinta, en un ciclo de cuatro o cinco días sin nuevos casos pero con más movimiento en la ciudad. Por eso hay que respetar los protocolos”.“La verdad es que no sabemos el final de esta historia. Existen diferentes modos de presentarse en las distintas regiones y esta pandemia ha puesto en crisis los modelos predictivos. No se pueden extrapolar los estudios y conclusiones de otros lugares”, dijo y anticipó: “La primera etapa fue muy intensa, con mucha angustia y tensiones, pero ahora hay sostener y eso es clave para cuando tengamos un nuevo caso podamos controlarlo como hicimos hasta ahora”.Mayoría de personas entre 30 y 59 añosSegún el estudio de la Secretaría de la Salud de la Municipalidad de Rosario, la caracterización por edad y género de los 96 recuperados indica que 49 personas eran mujeres y 47 personas eran varones.Además, 49 pacientes que estuvieron afectados tienen entre 30 y 59 años; 27 pacientes tienen entre 18 y 29 años; 17 pacientes tienen entre 60 y 80 años; y solo tres son menores de 18 años.“El mayor contagio se dio en jóvenes pero los que tuvieron mayor complicación son adultos mayores”, precisó Caruana.En la distribución por distritos, prevalece el Centro con 49 personas (el 51 por ciento). Le siguen: 17 pacientes residentes en el distrito Sur, 15 del Norte, y cinco en cada uno de los tres restantes (Noroeste, Oeste y Sudoeste).Sin propagación masiva en villasA diferencia de lo que ocurrió en algunos barrios populares de Ciudad de Buenos Aires o en Villa Azul de provincia, por ejemplo, el funcionario local dijo que “parte de nuestra fortaleza es la presencia territorial, con alerta temprana y acompañamiento de los equipos”.“Ese permitió atender el caso confirmado además del aislamiento de los sospechosos. Trabajar la pandemia desde todos los eslabones de la red, no solo mirando camas y hospitales. Eso hicimos por ejemplo en Empalme, en dos manzanas alrededor de un caso confirmado. Eso se puede hacer por una presencia previa del Estado, con equipos, que no se puede lograr en medio de la emergencia”, aseguró.Sin embargo, aclaró: “Sabemos que tenemos que seguir sin exitismo porque la realidad es compleja en la Argentina. Hay circulación comunitaria intensa en Capital Federal y provincia de Buenos Aires, y no estamos ajenos a esa realidad”.Caruana resaltó que “en el momento que estamos la relación con el Amba y otras provincias donde hay circulación del virus y la conectividad con otros mercados, abre una etapa de mucho cuidado, de mirar en profundidad las actividades que generan contacto con personas que vienen de esos distritos”.De hecho, fuera de ese grupo de recuperados, está la única persona fallecida, el cónsul chileno en la ciudad, y los últimos 14 enfermos en las dos semanas pasadas, que se contagiaron a través de personas con antecedentes de viaje a Buenos Aires. En total, la ciudad tiene 113 casos.Fuente de contagios y síntomas previosDe esos 96 casos recuperados considerados el primer brote de Rosario, el 44,8 % casos importados con antecedentes de viajes a Brasil, España, Colombia, y Estados Unidos. El 29,2% fueron por contactos estrechos. El 20,8% fueron trabajadores de la salud. El 5,2% por circulación comunitaria.Los casos confirmados según dependencia del efector fueron un 65,3% del sector público y 34,7%, privado.Por otro lado, los pacientes presentaron uno más de los siguientes signos o síntomas:El 81,2% presentaron fiebre de 38° o másEl 58,3 % presentaron tosEl 42,7% presentaron malestar generalEl 39,8% presentaron cefaleaEl 36,5 % presentaron dolor de gargantaEl 22, 9 % artralgiaEl 17,7 presentó odinofagiaDe los 96 pacientes, 35 presentaron comorbilidades:El 34,3 % presentaron hipertensión arterialEl 20% diabetesEl 17,1% obesidadEl 17,1% asmaEl 11,4 insuficiencia cardíacaEl 8,6 fumadores