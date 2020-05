Los barbijos llegaron para quedarse. (Alan Monzón/Rosario3)

















Coronavirus en Santa Fe: “Hay cosas que llegaron para quedarse y otras que van a cambiar”El ministro de Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna, confió: “Estamos a una semana de ir, paulatinamente, sumando sectores a la actividad”. Sin embargo, admitió: “Hay empresas que tendrán un año difícil y otras que difícilmente se puedan recuperar”. ¿Qué cambiará en la región?Este miércoles se ampliaron los servicios y las actividades comerciales en la mayoría del territorio santafesino. Aunque mucho se ha avanzado en materia productiva, en el marco de la cuarentena impuesta por el avance del coronavirus, todavía queda un largo camino que recorrer que no sólo abarca al aislamiento sino al escenario reinante post pandemia. En la provincia, ya hay unas 5 mil empresas en funcionamiento que deben respetar a rajatabla diversos protocolos que previenen el contagio, sin embargo, aún queda un grueso de la actividad productiva y comercial que está esperando con ansiedad ser exceptuado a fin de volver a ponerse en marcha.Consultado en este sentido en Radiópolis (Radio 2), el ministro de Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna, consideró: “Sin lugar a dudas, la producción, la reactivación económica y productiva es el gran desafío. Hay empresas que están preparadas y que tendrán un año difícil y otras que difícilmente se puedan recuperar, estamos día a día pensando cómo salvamos a la mayor cantidad. Hay que advertir que cuando asumimos ya había 300 empresas en concurso preventivo de crisis y esto va a tender a agravarse”.“Hay que tratar de sostener este aparato, es una línea muy delgada, se prioriza la salud y por otro lado se cuida a cada una de las pymes y empresas. La única forma es que todos tengan la posibilidad de trabajar es el camino en el que poco a poco estamos yendo. Tenemos lugares donde hay angustia y uno quisiera que todo el mundo estuviese trabajando pero estamos a una semana de ir paulatinamente, sumando sectores a la actividad”, advirtió.Consultado sobre cómo ve los días que sigan a la recuperación en marcha, observó: “El mundo va a ser otro, en las relaciones interpersonales, en las comerciales. Sin lugar a dudas en la producción es un desafío”, dijo y agregó en el mismo sentido: “Hay cosas que llegaron para quedarse, las relaciones con distancia, los barbijos, los autos desinfectados, los puestos sanitarios. Se van a evitar las aglomeraciones, y esto no se va a poder resolver de un momento a otro. Hay cosas que se normalizarán antes y hay otras para las que se necesitará más tiempo –en este punto se refirió al transporte público y al sector gastronómico-hotelero–. No será todo como antes y hay cosas que van a cambiar para siempre”, sentenció.Costamagna adelantó que se trabaja en la elaboración de nuevos protocolos a fin de que la línea blanca, automotriz e industrias textiles y de calzado puedan retomar sus actividades. “Siempre con poca gente, por turnos. Es la forma más genuina para que no se caiga todo el entramado productivo”, indicó y resumió la política del gobierno: “Estamos tratando de mover la economía sin mover la gente”. Finalmente, dejó un mensaje optimista para el sector: “Es un desafío y tenemos la potencia. Puede ser una oportunidad para la provincia y el país”.