Cuarentena: en Rosario no se puede salir a pasear con chicos; hubo operativos en los parques

Entre el buen tiempo de este sábado y cierta confusión por los anuncios en Ciudad de Buenos Aires, muchos rosarinos realizaron paseos en familia y fueron advertidos por policías y la GUM. Sigue prohibido para evitar la propagación del coronavirus.





Una mujer con chicos por un parque céntrico: una escena repetida este sábado pese a la veda. (Alan Monzón/Rosario3)

















Fuente: rosario3.com

Cuarentena: en Rosario no se puede salir a pasear con chicos; hubo operativos en los parquesEn Rosario no. La habilitación a salir con los chicos aprobada en la Ciudad de Buenos Aires generó confusión (o un mal ejemplo) y muchos rosarinos fueron con chicos a los parques locales para disfrutar de la tarde soleada, algo que sigue prohibido en esta ciudad por el aislamiento obligatorio.Personal policial y de la Guardia Urbana Municipal (GUM) realizó operativos en plazas y espacios verdes para recordar que está vedado realizar paseos al aire libre.Los agentes se toparon con padres y madres con hijos o parejas que creyeron que la posibilidad de salir del encierro durante una hora regía en Rosario ( en Capital Federal fue admitido desde este fin de semana). O bien influyeron las imágenes de plazas y parques renovados en medios nacionales (que además suelen no discernir entre Buenos Aires y Argentina); o quizás hubo quienes aprovecharon cierta confusión generalizada sobre las nuevas medidas que flexibilizaron la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus. Como sea, la GUM pidió a esas personas que dejaran los parques y regresaron a sus casas. El fenómeno ya se había visto en varios puntos de la ciudad el domingo pasado . Pero este sábado se agravó. Hubo procedimientos de control, por ejemplo, en la costanera central frente al río (ver videos).Los operativos municipales se desplegaron también en el Parque Nacional a la Bandera, Parque España, Parque de las Colectividades y el Parque Súnchales, con el apoyo de personal policial.Desde la Municipalidad recordaron que la fase 4 del aislamiento no incluye los permisos para salidas recreativas con niños y adolescentes . Los chicos solo pueden acompañar a sus padres a realizar alguna compra en caso de que no tengan con quien quedarse en casa.Las acciones desplegadas consisten en difundir el mensaje de concientización de Covid- 19 a través de megáfonos y controlar a los transeúntes que se encuentren en los parques con la finalidad de que retornen a sus casas.Un ojo en las redesLa Secretaría de Control aclaró que realiza un seguimiento de las redes sociales con el objetivo de detectar situaciones irregulares que los usuarios puedan dar a conocer.Este sábado se intensificó el trabajo preventivo en la Costa Central atendiendo a los mensajes publicados en los que se denunciaba la presencia de ciudadanos y ciudadanas en un claro incumplimiento del aislamiento.Las intervenciones se llevan delante cotidianamente en el espacio público, así como también se fiscaliza en uso obligatorio de los tapabocas, la circulación vehicular y desde el lunes pasado con el inicio de la denominada Fase 4 de la cuarentena, el cumplimiento de las medidas sanitarias previstas por el coronavirus en los negocios de la ciudad.