Germán Giacomino, Severas sanciones ante el incumplimiento del distanciamiento social y el uso de tapabocas

Severas sanciones ante el incumplimiento del distanciamiento social y el uso de tapabocas.El Senador Giacomino impulsa ante la Cámara de Senadores aplicar sanciones a quienes trasgredan o incumplan las disposiciones en el marco de la emergencia sanitaria, tales como el distanciamiento social, y el uso obligatorio de tapabocas.Este Proyecto de Ley, propone modificaciones al Código de Convivencia de la Provincia Ley Nº 10730, con el fin de evitar situaciones irresponsables y peligrosas que presentan un riesgo inminente vinculado a la salud de la población, que ponen en peligro a la sociedad en su conjunto, principalmente a los sectores más vulnerables como las personas con inmunodeficiencia y adultas mayores.En el marco de la emergencia sanitaria y epidemiológica decretada en el país y a raíz de la propagación del COVID-19, Giacomino propone medidas necesarias a fin de garantizar a toda la población el derecho a la salud, acercando medidas, con el fin de evitar la exposición al virus y desacelerar su propagación.Giacomino propone que aquellas personas que atentan contra la salud pública y no impidan la propagación de enfermedades transmisibles, la aplicación de una multa que va desde los $13.500 a $45.000, aplicable junto a las disposiciones penales nacionales y provinciales vigentes.También, vemos necesario, que cada municipio o comuna pueda establecer a través de sus ordenanzas los mecanismos de sanciones necesario para dar cumplimiento con las obligaciones impuestas, que hacen a la no propagación del Covid-19, el cuidado y protección de todos los habitantes.Es fundamental, aunar en las medidas necesarias para que la gente no deje de cumplir con sus responsabilidades, no es momento de relajarse, sino de seguir con las medidas de prevención, manifestó Giacomino.