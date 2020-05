Murió el Trinche Carlovich, víctima de la inseguridad

El ex futbolista había sido internado el miércoles a la tarde, luego del asalto que sufrió en Córdoba y Paraná cuando circulaba en su bicicleta nueva. El ladrón se le puso a la par, lo empujó para que cayera e hizo que su cabeza golpeara contra el pavimento y quedara inconsciente. El caso ahora se investiga como homicidio.



El Trinche fue llevado al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), donde estuvo dos días en coma, con respirador, en terapia intensiva.



Este viernes a la mañana se decidió operarlo de urgencia porque no se absorbía la sangre que tenía por el derrame ceerebral y le había subido la presión en la zona.



El cuerpo del Trinche, el de la zurda que encandilaba a todos, el del tipo campechano que se movía por todo Rosario con su bicicleta, el que amaba a la pelota como a nada, dijo basta. No pudo más.



Qué tristeza este final, víctima de la inseguridad de una ciudad que no consigue sacarse ese karma de encima ni siquiera en plena cuarentena.



Fuente: rosario3.com

Murió el Trinche Carlovich, víctima de la inseguridadEl ex jugador de fútbol, admirado hasta por Maradona, no pudo superar la operación a la que fue sometido este viernes. Tenía 74 años y el miércoles fue internado tras sufrir un tremendo golpe en la cabeza cuando lo asaltaron para robarle la bicicleta. El caso ahora se investiga como homicidio.Tomás Trinche Carlovich, gloria del fútbol rosarino venerado hasta por Diego Maradona, murió este viernes a los 74 años. El Trinche no pudo pasar la operación de urgencia a la que fue sometido este viernes porque no se absorbía la sangre del derrame que le provocó el tremendo golpe en la cabeza que sufrió cuando fue brutalmente asaltado en plena calle por un joven que le robó la bicicleta.