No se calificará a los alumnos hasta que no vuelvan las clases presenciales

El Consejo Federal de Educación anunciaría la suspensión de calificaciones en las escuelas y colegios de todo el país

La medida fue consensuada por todos los ministerios de Educación del país dado que los alumnos volverían a las aulas a partir de agosto, coronavirus mediante.El Consejo Federal de Educación podría anunciar este viernes la suspensión de todos los sistemas de calificiación en todas las escuelas y colegios del país hasta que el alumnado vuelva a tener clases presenciales, lo que ocurriría de manera escalonada recién en agosto, después de las vacaciones de invierno Los ministerio de Educación de los 24 distritos del país habrían llegado a un acuerdo para que no se califique al alumnado durante el tiempo que dure la modalidad de enseñanza a distancia por la pandemia de coronavirus Covid-19. Además, desde el Gobierno buscarían que se forme una "unidad pedagógica" entre primer y tercer grado de manera que un estudiante no pueda repetir hasta haber completado los tres ciclos lectivos.Otro efecto de la "unidad pedagógica" propuesta desde el Gobierno es que haya una "promoción acompañada" por la que se reforzarán los contenidos y metas de aprendizaje que el alumno no haya adquirido al final del ciclo lectivo correspondiente, informó el diario Clarín.Además el Gobierno trabaja en la posibilidad de redistribuir los contenidos para que los que debían impartirse en las clases durante 2020 se den en 2021 o 2022, de ser necesario.El regreso presencial a las aulas se daría recién en agosto, después de las vacaciones de invierno, y para ello se estudia la posibilidad de dividir en grupos al alumnado para turnarlos en las escuelas y colegios y así garantizar que se respete la distancia social aconsejable.Quienes estarían exceptuados de esta modalidad "mixta" de enseñanza presencial y a distancia serían las personas que estén cursando los últimos años de primaria o secuandaria, que tendrían que asistir en persona a las clases para garantizar la profundización de los conceptos.Por el momento no se descartó la posiblidad de que quienes estén cursando el último año del secundario deban ir a clases durante el verano (excepto enero) y hasta abril.