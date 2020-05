Para fanáticos: El Zorro regresa a la pantalla de El Trece

Fuente: clarin.com

La petición de los seguidores de la serie tuvo resultados y el ciclo con Guy Williams volverá al aire.Después de 16 años de transmisión ininterrumpida, noviembre del año pasado fue el fin para El Zorro. Sin embargo, las autoridades de eltrece decidieron volver a pasar la serie que, a pesar de no ser una producción actual, se consagraba como lo más visto de todos los mediodías, con picos de 10 puntos de rating.Parece que los directivos escucharon a los fanáticos que se manifestaron en contra de la decisión de levantar el programa en redes sociales y la petición que se realizó en change.org llamada No saquen al Zorro."La serie de televisión El Zorro es vista por muchos niños y transmite enseñanzas que ayudan a que los niños y niñas adquieran valores humanos y sociales como la defensa de lo justo, de los más débiles, el respeto a la autoridad que busca el bien común y la lucha franca, no artera, contra las injustas, las arbitrariedades y la maldad. En la televisión actual hay pocos programas que entreteniendo también educan. ¡No perdamos a El Zorro!", dice la petición que consiguió más de 6 mil firmas.El Zorro fue sacado del aire el primero de noviembre de 2019 después de 16 años de transmisión ininterrumpida.Después de tantas movilizaciones y pedidos, los fanáticos lograron ganar la batalla. Según informó el sitio Exitoína, la ficción podrá disfrutarse desde el sábado 30 de mayo, todos los fines de semana. Los sábados irá de 12 a 14 y los domingos de 12 a 13.La tira desembarcó en la pantalla de la televisión argentina en 1968, en blanco y negro, en Canal 13. Se lo vió por primera vez en colores en 1992, a través de la misma señal. Don Diego de la Vega y su alter ego, interpretados por Guy Williams, también pasaron un par de temporadas en Telefe, antes Canal 11, y finalmente, en 2003 se instalaron nuevamente en El Trece.Las aventuras del Zorro, Bernardo, el Sargento García y el Cabo Reyes se desarrollan en 82 capítulos, que se convirtieron en un clásico de los almuerzos semanales y fueron repetidos infinidad de veces. El 1 de noviembre de 2019, eltrece sacó del aire la serie, que durante el último tiempo promedió unos 5 puntos de rating, y en su horario fue reemplazada por Los ángeles de la mañana, programa conducido por Ángel de Brito.Después de 6 meses sin poder ver la producción de Walt Disney, los fanáticos tendrán revancha.