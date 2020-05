Perotti dijo que recién en la próxima fase podría volver la actividad física: "Preferimos ser cuidadosos"

Fuente: rosario3.com

En contacto con Radio 2, el gobernador santafesino habló de lo que se puede esperar para la siguiente etapa de “nueva normalidad”. Pero advirtió, que todo depende de la responsabilidad ciudadana y de que los santafesinos no relajen las medidas de cuidado.Todo el país –con excepción de Buenos Aires– ingresó esta semana en la fase 4 de la cuarentena. En Santa Fe eso significa que por primera vez, todo el territorio provincial tiene habilitadas las mismas actividades. Y para el gobernador Omar Perotti, que se están haciendo las cosas bien. En contacto con Radio 2, habló de lo que se puede esperar para la siguiente fase de “nueva normalidad”, y en ese marco consideró la posibilidad de habilitar la actividad física. Pero advirtió, todo depende de la responsabilidad ciudadana y de que los santafesinos no relajen en lo más mínimo las medidas de cuidado. También se refirió los testeos rápidos.“Ojalá la fase cinco –que el gobierno nacional denominó de «nueva normalidad»– permita sumar más actividades. Y allí aparecerán las actividades que no se están pudiendo realizar, no solo desde lo productivo: la actividad física, la recreativa, la gastronomía, las clases… “, señaló Perotti en diálogo con el programa A diario. Aseguró que “quedan muchos, muchos sectores” por volver y que la mayoría son de los más golpeados.También dijo que no hay actividad que no haya presentado su protocolo, lo cual felicitó porque habla de la voluntad de adaptarse responsablemente a los tiempos que corren.Sin embargo, advirtió que no hay certezas sobre el regreso de la fase 5 que podría incluir a la actividad física –una de las ramas que más ha reclamado su regreso y sobre la que más se ha consultado– porque los espacios cerrados donde se realiza y las exhalaciones que genera, pueden propiciar contagios.“Preferimos ser muy cuidados en cada paso que damos”, sostuvo.Consultado sobre los testeos rápidos que el gobierno nacional anticipó también para Santa Fe, el gobernador señaló que todavía se está a la espera del envío y que se usarán en los grandes centros urbanos, los que registraron mayor casos de contagio. Son pruebas serológicas voluntarias que permiten, no diagnosticar covid-19 pero sí estudiar su comportamiento en la población.“Los testeos nos van a permitir detectar zonas donde estar más atentos todavía", resaltó el gobernador que aseguró que el Ministerio de Salud hace un buen muy trabajo de seguimiento de los casos para, justamente seguir el hilo de contagio. Con 244 casos y tres fallecidos desde que comenzó la pandemia, Santa Fe es una de las provincias que mejor ha podido contener la expansión del virus.Finalmente, Perotti informó que se reforzaron los controles en los ingresos a la provincia, especialmente de aquellos proveniente de Buenos Aires que sigue en la fase 3 de la cuarentena, y aclaró que la frontera con Chaco sigue cerrada desde antes del inicio del aislamiento obligatorio, por acuerdo con el gobernador Jorge Capitanich.