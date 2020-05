Fuente: rosario3.com

Primer paciente recuperado con plasma: “Me desperté otra persona, con fuerza”Andrés Meza es un médico chileno de 41 años. Se contagió de coronavirus al tratar a una colega infectada. En contacto con Radio 2, contó sobre su recuperación que hasta parece milagrosa.Chile es uno de los países latinoamericanos más golpeados por el coronavirus. Apenas este miércoles registró 35 muertes y más de 4 mil casos nuevos de contagio . Pero también allí se registró un avance que da esperanzas: un paciente se curó con tratamiento de plasma.Andrés Meza es médico, tiene 41 años y es también el primer paciente recuperado con plasma de otros pacientes que lograron superar la covid-19. En contacto con el programa A diario (Radio 2), contó sobre su recuperación que hasta parece milagrosa. En cuestión de horas, pasó de temer por su vida a sentirse “otra persona, con fuerza y con la sensación de que iba a vivir”.Meza es médico cirujano y se desempeña en la Unidad de Urgencia Respiratoria del hospital San Antonio. El 17 de abril atendió a una colega infectada; y tres días después comenzó a sentir él también los síntomas con muchísima fuerza. Lo describió como el impacto de diez camiones.El hisopado le dio positivo de coronavirus y se quedó aislado en su casa, donde contagió a su suegra y a su pequeño hijo de un año y cuatro meses. Sin embargo, sólo él sufrió las complicaciones más graves.Para el 23 de abril sus condiciones, contó, eran “pésimas”: “No podía respirar profundo”. Lo internaron en un centro de salud de Santiago de Chile y le dieron el pero diagnóstico: neumonía multilobar bilateral.Inmediatamente comenzó con el tratamiento de rigor al que se le sumó la transfusión de plasma hiperinmune. Esto fue el 26 de abril. Esa noche y todas las anteriores durmió pésimo, pero cuando logró conciliar el sueño cerca de las 7 de la mañana del 27 de abril, se despertó “otra persona”.“Con fuerza en las manos, con la sensación que iba a vivir. Yo pensaba que iba a morir, en las noche sobre todo, porque me empeoraba el cuadro”, contó.Ya en su casa, Meza no tiene ninguna secuela pero permanece aislado por precaución. Su último control, realizado este miércoles, confirmó que sus pulmones están funcional y orgánicamente bien. Y dan esperanzas a todos.Uso del plasma para el coronavirusMeza explicó cómo es el proceso clínico del plasma: “A un paciente que se recuperó de coronavirus, le sacan una muestra de sangre, de esa muestra, sacan elementos como los glóbulos rojos y dejan los anticuerpos presentes en esa sangre, que son los anticuerpos que desarrolló durante su enfermedad para combatir el virus".Y continuó: "Entonces le pasan ese plasma que tiene los anticuerpos, a un paciente que todavía no tiene anticuerpos. Un paciente que sanó, le presta los anticuerpos contra el coronavirus a un paciente que está enfermo”.